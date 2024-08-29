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На Ямайке при нападении акулы погиб подросток - РИА Новости, 29.08.2024
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15:05 29.08.2024 (обновлено: 15:30 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/jamajka-1969247345.html
На Ямайке при нападении акулы погиб подросток
На Ямайке при нападении акулы погиб подросток - РИА Новости, 29.08.2024
На Ямайке при нападении акулы погиб подросток
Подросток погиб в результате нападения акулы на севере Ямайки, хищная рыба откусила ему голову, сообщает местное издание Jamaica Observer. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:05
2024-08-29T15:30
в мире
ямайка
дикие животные
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подросток погиб в результате нападения акулы на севере Ямайки, хищная рыба откусила ему голову, сообщает местное издание Jamaica Observer. "Обезглавленное тело учащегося старшей школы имени Уильяма Нибба, предположительно, ставшего жертвой нападения акулы, было выловлено у побережья спустя день после того, как он пропал во время подводной рыбалки", - пишет издание. Как сообщает Jamaica Observer, обезображенное тело, скорее всего, принадлежало 16-летнему Джамари Риду из города Фалмут на севере острова. По данным издания, отец погибшего подростка заявил, что его сын ушел в море в понедельник. Мужчина добавил, что подводная рыбалка была хобби погибшего, чего он не одобрял. По информации Jamaica Observer, во вторник утром дайверы отправились на поиски подростка. Они выловили в море сначала откусанную руку, а потом нашли тело без головы, которое доставили на пляж Фалмута. Как заявил изданию президент местного рыбацкого благотворительного общества Фритц Кристи, в их районе давно не было такого, чтобы акула убивала человека. Кристи предположил, что акула, убившая подростка, могла зайти в прибрежные воды Фалмута, следуя за кораблем.
https://ria.ru/20240611/akula-1952197798.html
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в мире, ямайка, дикие животные, акулы
В мире, Ямайка, Дикие животные, Акулы
На Ямайке при нападении акулы погиб подросток

Jamaica Observer: на севере Ямайки при нападении акулы погиб школьник

© Кадр видео из соцсетейКадр видео с места обнаружения тела подростка, погибшего в результате нападения акулы на севере Ямайки
Кадр видео с места обнаружения тела подростка, погибшего в результате нападения акулы на севере Ямайки - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подросток погиб в результате нападения акулы на севере Ямайки, хищная рыба откусила ему голову, сообщает местное издание Jamaica Observer.
"Обезглавленное тело учащегося старшей школы имени Уильяма Нибба, предположительно, ставшего жертвой нападения акулы, было выловлено у побережья спустя день после того, как он пропал во время подводной рыбалки", - пишет издание.
© Фото : соцсетиПодросток, погибший в результате нападения акулы на севере Ямайки
Подросток, погибший в результате нападения акулы на севере Ямайки - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : соцсети
Подросток, погибший в результате нападения акулы на севере Ямайки
Как сообщает Jamaica Observer, обезображенное тело, скорее всего, принадлежало 16-летнему Джамари Риду из города Фалмут на севере острова.
По данным издания, отец погибшего подростка заявил, что его сын ушел в море в понедельник. Мужчина добавил, что подводная рыбалка была хобби погибшего, чего он не одобрял. По информации Jamaica Observer, во вторник утром дайверы отправились на поиски подростка. Они выловили в море сначала откусанную руку, а потом нашли тело без головы, которое доставили на пляж Фалмута.
Как заявил изданию президент местного рыбацкого благотворительного общества Фритц Кристи, в их районе давно не было такого, чтобы акула убивала человека. Кристи предположил, что акула, убившая подростка, могла зайти в прибрежные воды Фалмута, следуя за кораблем.
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