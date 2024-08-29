https://ria.ru/20240829/jamajka-1969247345.html

На Ямайке при нападении акулы погиб подросток

На Ямайке при нападении акулы погиб подросток - РИА Новости, 29.08.2024

На Ямайке при нападении акулы погиб подросток

Подросток погиб в результате нападения акулы на севере Ямайки, хищная рыба откусила ему голову, сообщает местное издание Jamaica Observer. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:05

2024-08-29T15:05

2024-08-29T15:30

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ямайка

дикие животные

акулы

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подросток погиб в результате нападения акулы на севере Ямайки, хищная рыба откусила ему голову, сообщает местное издание Jamaica Observer. "Обезглавленное тело учащегося старшей школы имени Уильяма Нибба, предположительно, ставшего жертвой нападения акулы, было выловлено у побережья спустя день после того, как он пропал во время подводной рыбалки", - пишет издание. Как сообщает Jamaica Observer, обезображенное тело, скорее всего, принадлежало 16-летнему Джамари Риду из города Фалмут на севере острова. По данным издания, отец погибшего подростка заявил, что его сын ушел в море в понедельник. Мужчина добавил, что подводная рыбалка была хобби погибшего, чего он не одобрял. По информации Jamaica Observer, во вторник утром дайверы отправились на поиски подростка. Они выловили в море сначала откусанную руку, а потом нашли тело без головы, которое доставили на пляж Фалмута. Как заявил изданию президент местного рыбацкого благотворительного общества Фритц Кристи, в их районе давно не было такого, чтобы акула убивала человека. Кристи предположил, что акула, убившая подростка, могла зайти в прибрежные воды Фалмута, следуя за кораблем.

https://ria.ru/20240611/akula-1952197798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, ямайка, дикие животные, акулы