https://ria.ru/20240829/izrail-1969304985.html
Израильская армия заявила о ликвидации 12 радикалов на Западном берегу
Израильская армия заявила о ликвидации 12 радикалов на Западном берегу - РИА Новости, 29.08.2024
Израильская армия заявила о ликвидации 12 радикалов на Западном берегу
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в четверг в Telegram-канале о ликвидации 12 радикалов и аресте более десяти разыскиваемых лиц на территории Западного... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:13
2024-08-29T18:13
2024-08-29T18:13
в мире
израиль
западный берег реки иордан
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в четверг в Telegram-канале о ликвидации 12 радикалов и аресте более десяти разыскиваемых лиц на территории Западного берега реки Иордан в ходе контртеррористической операции. "В ходе операции, проведенной силами безопасности в Дженине и Тулькареме в составе бригады "Менаше", 12 террористов были уничтожены и более десяти разыскиваемых лиц арестованы", - говорится в сообщении армии. В пресс-службе добавили, что военные уничтожили десятки взрывных устройств, которые были заложены под дорогами, также несколько радикалов были ликвидированы авиаударами и при перестрелках. В ходе операции бойцы обнаружили и конфисковали оружие, в том числе винтовки М-16 и другое вооружение, боеприпасы и военную технику. Один из солдат ЦАХАЛ, как уточнила армия, получил ранение средней степени тяжести, еще один боец получил легкое ранение, оба были эвакуированы для оказания медицинской помощи в больницу, а их семьи были проинформированы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,6 тысячи, пострадали более 93,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240829/izrail-1969181022.html
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израильская армия заявила о ликвидации 12 радикалов на Западном берегу
ЦАХАЛ заявил о ликвидации 12 радикалов в ходе операции на Западном берегу
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в четверг в Telegram-канале
о ликвидации 12 радикалов и аресте более десяти разыскиваемых лиц на территории Западного берега реки Иордан в ходе контртеррористической операции.
"В ходе операции, проведенной силами безопасности в Дженине и Тулькареме в составе бригады "Менаше", 12 террористов были уничтожены и более десяти разыскиваемых лиц арестованы", - говорится в сообщении армии.
В пресс-службе добавили, что военные уничтожили десятки взрывных устройств, которые были заложены под дорогами, также несколько радикалов были ликвидированы авиаударами и при перестрелках.
В ходе операции бойцы обнаружили и конфисковали оружие, в том числе винтовки М-16 и другое вооружение, боеприпасы и военную технику. Один из солдат ЦАХАЛ, как уточнила армия, получил ранение средней степени тяжести, еще один боец получил легкое ранение, оба были эвакуированы для оказания медицинской помощи в больницу, а их семьи были проинформированы.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,6 тысячи, пострадали более 93,8 тысячи человек.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.