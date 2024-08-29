https://ria.ru/20240829/istrebiteli-1969352605.html

Вучич объяснил покупку 12 истребителей Rafale у Франции

Вучич объяснил покупку 12 истребителей Rafale у Франции - РИА Новости, 29.08.2024

Вучич объяснил покупку 12 истребителей Rafale у Франции

Власти Сербии подписали с Францией договор о приобретении 12 новых истребителей Rafale при том, что сейчас невозможно приобрести военные самолёты в России,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T23:47

2024-08-29T23:47

2024-08-29T23:47

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эммануэль макрон

братислав гашич

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БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Власти Сербии подписали с Францией договор о приобретении 12 новых истребителей Rafale при том, что сейчас невозможно приобрести военные самолёты в России, сообщил президент Сербии Александр Вучич. Договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг в четверг в ходе визита французского президента Эммануэля Макрона подписали министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие. По контракту Белград получает 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. "Первый раз в истории Сербии у нас будут самолеты западного производства… Сейчас есть нападки на меня из Сербии, почему делаем это с Францией, а не с Россией, КНР и кем-то еще. А я спрашиваю: как по-вашему русские сейчас дадут нам самолеты, как эти самолеты попадут к нам?!" - спросил Вучич, по его словам он вынужден думать обо всех обстоятельствах сделки. Ранее он указывал, что переговоры с компанией-производителем Rafale были сложными не из-за цены, а из-за того, что французская сторона требовала определенных гарантий. "Нас часто обвиняют, что мы российские шпионы. Но невозможно, чтобы мы передали технологии (России - ред.). Не волнуйтесь, люди в Dassault Aviation об этом позаботились тысячу раз. Поэтому разговоры были такими трудными. А мы бы ни за что на свете не дали перенести технологии, мы за это платим деньгами граждан Сербии, и это недешево", - подчеркнул сербский лидер. Ранее президент Сербии отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M. В феврале на праздник Сретения Господня, в День государственности Сербии на военном показе в городе Ниш гражданам представили комплекс РЭБ "Репеллент", полученный по контракту из РФ. Вучич там заявил, что повторение бомбардировок НАТО Сербии, таким образом, как в 1999 году, стало технически невозможным благодаря оснащению армии Сербии средствами ПВО из РФ и КНР, после осмотра ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. Президент Сербии тогда сказал, что необходимо купить еще три батареи ЗРК, чтобы их число достигло шести, и покрыть ими целую территорию страны. В сентябре 2023 года Вучич сообщил, что Белград оплатил в России комплекс РЭБ "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой, когда "началась война". Тогда же он рассказал о преимуществах российских ПТРК "Корнет" над западными системами и посетовал на нехватку боеприпасов, вызванную конфликтом на Украине. Сербский лидер заявил в начале сентября прошлого года, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке, ни у себя. Сербия была крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35, бывших в употреблении у Кипра. В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить. Глава сербского государства в ноябре 2023 года осмотрел на военном аэродроме Батайница под Белградом приобретенные на Кипре 11 вертолетов Ми-35П.

https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html

https://ria.ru/20240821/serbiya-1967370734.html

https://ria.ru/20240829/sanktsii-1969344137.html

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