https://ria.ru/20240829/istrebiteli-1969352605.html
Вучич объяснил покупку 12 истребителей Rafale у Франции
Вучич объяснил покупку 12 истребителей Rafale у Франции - РИА Новости, 29.08.2024
Вучич объяснил покупку 12 истребителей Rafale у Франции
Власти Сербии подписали с Францией договор о приобретении 12 новых истребителей Rafale при том, что сейчас невозможно приобрести военные самолёты в России,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T23:47
2024-08-29T23:47
2024-08-29T23:47
сербия
россия
белград (город)
александр вучич
эммануэль макрон
братислав гашич
dassault aviation
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302039_0:172:3020:1871_1920x0_80_0_0_a869acba9a2e9541270f54f43a865098.jpg
БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Власти Сербии подписали с Францией договор о приобретении 12 новых истребителей Rafale при том, что сейчас невозможно приобрести военные самолёты в России, сообщил президент Сербии Александр Вучич. Договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг в четверг в ходе визита французского президента Эммануэля Макрона подписали министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие. По контракту Белград получает 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. "Первый раз в истории Сербии у нас будут самолеты западного производства… Сейчас есть нападки на меня из Сербии, почему делаем это с Францией, а не с Россией, КНР и кем-то еще. А я спрашиваю: как по-вашему русские сейчас дадут нам самолеты, как эти самолеты попадут к нам?!" - спросил Вучич, по его словам он вынужден думать обо всех обстоятельствах сделки. Ранее он указывал, что переговоры с компанией-производителем Rafale были сложными не из-за цены, а из-за того, что французская сторона требовала определенных гарантий. "Нас часто обвиняют, что мы российские шпионы. Но невозможно, чтобы мы передали технологии (России - ред.). Не волнуйтесь, люди в Dassault Aviation об этом позаботились тысячу раз. Поэтому разговоры были такими трудными. А мы бы ни за что на свете не дали перенести технологии, мы за это платим деньгами граждан Сербии, и это недешево", - подчеркнул сербский лидер. Ранее президент Сербии отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M. В феврале на праздник Сретения Господня, в День государственности Сербии на военном показе в городе Ниш гражданам представили комплекс РЭБ "Репеллент", полученный по контракту из РФ. Вучич там заявил, что повторение бомбардировок НАТО Сербии, таким образом, как в 1999 году, стало технически невозможным благодаря оснащению армии Сербии средствами ПВО из РФ и КНР, после осмотра ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. Президент Сербии тогда сказал, что необходимо купить еще три батареи ЗРК, чтобы их число достигло шести, и покрыть ими целую территорию страны. В сентябре 2023 года Вучич сообщил, что Белград оплатил в России комплекс РЭБ "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой, когда "началась война". Тогда же он рассказал о преимуществах российских ПТРК "Корнет" над западными системами и посетовал на нехватку боеприпасов, вызванную конфликтом на Украине. Сербский лидер заявил в начале сентября прошлого года, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке, ни у себя. Сербия была крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35, бывших в употреблении у Кипра. В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить. Глава сербского государства в ноябре 2023 года осмотрел на военном аэродроме Батайница под Белградом приобретенные на Кипре 11 вертолетов Ми-35П.
https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html
https://ria.ru/20240821/serbiya-1967370734.html
https://ria.ru/20240829/sanktsii-1969344137.html
сербия
россия
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe259d850cc568c736a4d1aed9152515.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, россия, белград (город), александр вучич, эммануэль макрон, братислав гашич, dassault aviation, нато, rafale, ми-35, ми-17, в мире
Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вучич, Эммануэль Макрон, Братислав Гашич, Dassault Aviation, НАТО, Rafale, Ми-35, Ми-17, В мире
БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Власти Сербии подписали с Францией договор о приобретении 12 новых истребителей Rafale при том, что сейчас невозможно приобрести военные самолёты в России, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг в четверг в ходе визита французского президента Эммануэля Макрона
подписали министр обороны Сербии Братислав Гашич
и директор компании-производителя Dassault Aviation
Эрик Трапие. По контракту Белград
получает 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро.
"Первый раз в истории Сербии у нас будут самолеты западного производства… Сейчас есть нападки на меня из Сербии, почему делаем это с Францией, а не с Россией, КНР
и кем-то еще. А я спрашиваю: как по-вашему русские сейчас дадут нам самолеты, как эти самолеты попадут к нам?!" - спросил Вучич, по его словам он вынужден думать обо всех обстоятельствах сделки.
Ранее он указывал, что переговоры с компанией-производителем Rafale были сложными не из-за цены, а из-за того, что французская сторона требовала определенных гарантий.
"Нас часто обвиняют, что мы российские шпионы. Но невозможно, чтобы мы передали технологии (России - ред.). Не волнуйтесь, люди в Dassault Aviation об этом позаботились тысячу раз. Поэтому разговоры были такими трудными. А мы бы ни за что на свете не дали перенести технологии, мы за это платим деньгами граждан Сербии, и это недешево", - подчеркнул сербский лидер.
Ранее президент Сербии отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M.
В феврале на праздник Сретения Господня, в День государственности Сербии на военном показе в городе Ниш гражданам представили комплекс РЭБ "Репеллент", полученный по контракту из РФ. Вучич там заявил, что повторение бомбардировок НАТО
Сербии, таким образом, как в 1999 году, стало технически невозможным благодаря оснащению армии Сербии средствами ПВО из РФ и КНР, после осмотра ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году.
Президент Сербии тогда сказал, что необходимо купить еще три батареи ЗРК, чтобы их число достигло шести, и покрыть ими целую территорию страны.
В сентябре 2023 года Вучич сообщил, что Белград оплатил в России комплекс РЭБ "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой, когда "началась война". Тогда же он рассказал о преимуществах российских ПТРК "Корнет" над западными системами и посетовал на нехватку боеприпасов, вызванную конфликтом на Украине
. Сербский лидер заявил в начале сентября прошлого года, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке
, ни у себя.
Сербия была крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе
. В 2022-2023 годах Белград планировал купить чет
ыре Ми-35,
три Ми-17, а также 11 Ми-35, бывших в употреблении у Кипра
. В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребител
ей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "П
анцирь-С1". Президент Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский компл
екс С-400, но пока не может себе этого позволить.
Глава сербского государства в ноябре 2023 года осмотрел на военном аэродроме Батайница под Белградом приобретенные на Кипре 11 вертолетов Ми-35П.