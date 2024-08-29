Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 самолетов Rafale
Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 истребителей Rafale
© AP Photo / Darko VojinovicМинистр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие во время подписания договора о приобретении самолетов Rafale в присутствии глав государств. 29 августа 2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие во время подписания договора о приобретении самолетов Rafale в присутствии глав государств. 29 августа 2024
БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Власти Сербии в ходе визита в страну президента Франции Эммануэля Макрона подписали договор о приобретении 12 истребителей Rafale, передает корреспондент РИА Новости.
Макрон был торжественно встречен сербским президентом Александром Вучичем вечером в четверг перед правительственным комплексом "Палата Сербия". Затем начались переговоры глав государств и делегаций, ожидается подписание ряда соглашений. По словам Вучича, визит Макрона имеет "неизмеримое политическое и экономическое значение для Сербии".
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Договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг в присутствии глав государств и членов правительств подписали министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие.
Стоимость контракта не раскрывается.
Вучич сообщал, что планирует обсудить с президентом Франции приобретение Сербией 12 истребителей Rafale. По его словам, переговоры о покупке Сербией военных самолетов продолжаются, это вопрос не столько цены, сколько определенных гарантий, на которых настаивает французская сторона.
Ранее Вучич отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M.