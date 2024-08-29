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Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 самолетов Rafale - РИА Новости, 30.08.2024
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21:29 29.08.2024 (обновлено: 10:56 30.08.2024)
https://ria.ru/20240829/istrebiteli-1969337561.html
Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 самолетов Rafale
Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 самолетов Rafale - РИА Новости, 30.08.2024
Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 самолетов Rafale
Власти Сербии в ходе визита в страну президента Франции Эммануэля Макрона подписали договор о приобретении 12 истребителей Rafale, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-29T21:29
2024-08-30T10:56
в мире
сербия
франция
белград (город)
эммануэль макрон
александр вучич
братислав гашич
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БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Власти Сербии в ходе визита в страну президента Франции Эммануэля Макрона подписали договор о приобретении 12 истребителей Rafale, передает корреспондент РИА Новости. Макрон был торжественно встречен сербским президентом Александром Вучичем вечером в четверг перед правительственным комплексом "Палата Сербия". Затем начались переговоры глав государств и делегаций, ожидается подписание ряда соглашений. По словам Вучича, визит Макрона имеет "неизмеримое политическое и экономическое значение для Сербии". Договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг в присутствии глав государств и членов правительств подписали министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие. Стоимость контракта не раскрывается. Вучич сообщал, что планирует обсудить с президентом Франции приобретение Сербией 12 истребителей Rafale. По его словам, переговоры о покупке Сербией военных самолетов продолжаются, это вопрос не столько цены, сколько определенных гарантий, на которых настаивает французская сторона. Ранее Вучич отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M.
https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html
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в мире, сербия, франция, белград (город), эммануэль макрон, александр вучич, братислав гашич, rafale
В мире, Сербия, Франция, Белград (город), Эммануэль Макрон, Александр Вучич, Братислав Гашич, Rafale
Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 самолетов Rafale

Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 истребителей Rafale

© AP Photo / Darko VojinovicМинистр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие во время подписания договора о приобретении самолетов Rafale в присутствии глав государств. 29 августа 2024
Министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие во время подписания договора о приобретении самолетов Rafale в присутствии глав государств. 29 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие во время подписания договора о приобретении самолетов Rafale в присутствии глав государств. 29 августа 2024
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БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Власти Сербии в ходе визита в страну президента Франции Эммануэля Макрона подписали договор о приобретении 12 истребителей Rafale, передает корреспондент РИА Новости.
Макрон был торжественно встречен сербским президентом Александром Вучичем вечером в четверг перед правительственным комплексом "Палата Сербия". Затем начались переговоры глав государств и делегаций, ожидается подписание ряда соглашений. По словам Вучича, визит Макрона имеет "неизмеримое политическое и экономическое значение для Сербии".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Еще один фронт войны против России определен
28 августа, 08:18
Договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг в присутствии глав государств и членов правительств подписали министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие.
Стоимость контракта не раскрывается.
Вучич сообщал, что планирует обсудить с президентом Франции приобретение Сербией 12 истребителей Rafale. По его словам, переговоры о покупке Сербией военных самолетов продолжаются, это вопрос не столько цены, сколько определенных гарантий, на которых настаивает французская сторона.
Ранее Вучич отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Перед Сербией стоит вопрос единого фронта против России, заявил Макрон
29 августа, 16:29
 
В миреСербияФранцияБелград (город)Эммануэль МакронАлександр ВучичБратислав ГашичRafale
 
 
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