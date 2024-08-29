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В Раде выступили с неожиданным заявлением о сбитом F-16 - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 29.08.2024 (обновлено: 22:39 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/istrebitel-1969338642.html
В Раде выступили с неожиданным заявлением о сбитом F-16
В Раде выступили с неожиданным заявлением о сбитом F-16 - РИА Новости, 29.08.2024
В Раде выступили с неожиданным заявлением о сбитом F-16
Истребитель F-16 сбила ракета украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot, заявил депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T21:37
2024-08-29T22:39
специальная военная операция на украине
украина
в мире
верховная рада украины
f-16
вооруженные силы украины
джо байден
сергей лавров
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Истребитель F-16 сбила ракета украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot, заявил депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале."По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея Moonfish Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями", — сказала она.При этом заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить, что Украина поразила истребитель из собственной ЗРК.О том, что один из переданных ВСУ американских самолетов потерпел катастрофу, ранее в четверг писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Сообщалось, что это произошло 26 августа. Позднее это признали и в Генштабе ВСУ. В ведомстве отметили, что причины ЧП устанавливает специальная комиссия Министерства обороны Украины, которая работает в районе крушения.В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 на Украину. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло только через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их отправку в постсоветскую республику.На пресс-конференции в понедельник, 27 августа, глава киевского режима утверждал, что днем ранее украинские военные применили F-16 во время ударов российских войск: они якобы сбивали ими ракеты и дроны.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва рассматривает передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, самолеты будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html
https://ria.ru/20240807/vsu-1964550465.html
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украина, в мире, верховная рада украины, f-16, вооруженные силы украины, джо байден, сергей лавров, владимир зеленский, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Верховная Рада Украины, F-16, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, Министерство обороны США
В Раде выступили с неожиданным заявлением о сбитом F-16

Депутат Рады Безуглая: истребитель F-16 сбили из украинского ЗРК Patriot

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Истребитель F-16 сбила ракета украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot, заявил депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.
"По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея Moonfish Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями", — сказала она.
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12 августа, 08:00
При этом заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить, что Украина поразила истребитель из собственной ЗРК.
О том, что один из переданных ВСУ американских самолетов потерпел катастрофу, ранее в четверг писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Сообщалось, что это произошло 26 августа.
Позднее это признали и в Генштабе ВСУ. В ведомстве отметили, что причины ЧП устанавливает специальная комиссия Министерства обороны Украины, которая работает в районе крушения.
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В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 на Украину. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло только через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их отправку в постсоветскую республику.
На пресс-конференции в понедельник, 27 августа, глава киевского режима утверждал, что днем ранее украинские военные применили F-16 во время ударов российских войск: они якобы сбивали ими ракеты и дроны.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва рассматривает передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, самолеты будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ после появления F-16 на Украине
1 августа, 11:38
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВерховная Рада УкраиныF-16Вооруженные силы УкраиныДжо БайденСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТОМинистерство обороны США
 
 
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