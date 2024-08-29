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Стало известно о крушении первого F-16 на Украине - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 29.08.2024 (обновлено: 19:57 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/istrebitel-1969309747.html
Стало известно о крушении первого F-16 на Украине
Стало известно о крушении первого F-16 на Украине - РИА Новости, 29.08.2024
Стало известно о крушении первого F-16 на Украине
Один из переданных Украине истребителей F-16 потерпел крушение, это произошло 26 августа, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:33
2024-08-29T19:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
владимир зеленский
нато
f-16
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Один из переданных Украине истребителей F-16 потерпел крушение, это произошло 26 августа, пишет газета The Wall Street Journal."Истребитель F-16 потерпел крушение в понедельник, по словам американского чиновника, всего через несколько недель после того, как первый самолет производства США прибыл на Украину", — говорится в материале.По данным СМИ, причиной катастрофы, вероятнее всего, стала ошибка пилота.В Пентагоне отказались подтвердить РИА Новости информацию о крушении самолета. То же самое касается и украинских ВВС. Тем не менее чуть позднее в Генштабе ВСУ признали потерю истребителя.В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 на Украину. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло только через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их отправку в постсоветскую республику.На пресс-конференции в понедельник, 27 августа, глава киевского режима утверждал, что днем ранее украинские военные применили F-16 во время ударов российских войск, они якобы сбивали ими ракеты и дроны.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва рассматривает передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, самолеты будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
https://ria.ru/20240827/istrebiteli-1968824475.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, владимир зеленский, нато, f-16, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, сша, джо байден, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, F-16, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, США, Джо Байден, Вооруженные силы РФ
Стало известно о крушении первого F-16 на Украине

WSJ: один из переданных Украине истребителей F-16 потерпел крушение 26 августа

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Один из переданных Украине истребителей F-16 потерпел крушение, это произошло 26 августа, пишет газета The Wall Street Journal.
"Истребитель F-16 потерпел крушение в понедельник, по словам американского чиновника, всего через несколько недель после того, как первый самолет производства США прибыл на Украину", — говорится в материале.
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ВСУ применили F-16 при атаках ВС России, утверждает Зеленский
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По данным СМИ, причиной катастрофы, вероятнее всего, стала ошибка пилота.

Накануне издание "Страна.ua" сообщило о гибели украинского летчика, проходившего обучение на F-16. Согласно некрологу, пилот Алексей Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.

В Пентагоне отказались подтвердить РИА Новости информацию о крушении самолета. То же самое касается и украинских ВВС.
Тем не менее чуть позднее в Генштабе ВСУ признали потерю истребителя.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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12 августа, 08:00
В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 на Украину. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло только через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их отправку в постсоветскую республику.
На пресс-конференции в понедельник, 27 августа, глава киевского режима утверждал, что днем ранее украинские военные применили F-16 во время ударов российских войск, они якобы сбивали ими ракеты и дроны.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва рассматривает передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, самолеты будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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27 августа, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТОF-16Министерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныСШАДжо БайденВооруженные силы РФ
 
 
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