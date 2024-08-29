Стало известно о крушении первого F-16 на Украине
WSJ: один из переданных Украине истребителей F-16 потерпел крушение 26 августа
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Один из переданных Украине истребителей F-16 потерпел крушение, это произошло 26 августа, пишет газета The Wall Street Journal.
"Истребитель F-16 потерпел крушение в понедельник, по словам американского чиновника, всего через несколько недель после того, как первый самолет производства США прибыл на Украину", — говорится в материале.
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По данным СМИ, причиной катастрофы, вероятнее всего, стала ошибка пилота.
Накануне издание "Страна.ua" сообщило о гибели украинского летчика, проходившего обучение на F-16. Согласно некрологу, пилот Алексей Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
В Пентагоне отказались подтвердить РИА Новости информацию о крушении самолета. То же самое касается и украинских ВВС.
Тем не менее чуть позднее в Генштабе ВСУ признали потерю истребителя.
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В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 на Украину. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло только через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их отправку в постсоветскую республику.
На пресс-конференции в понедельник, 27 августа, глава киевского режима утверждал, что днем ранее украинские военные применили F-16 во время ударов российских войск, они якобы сбивали ими ракеты и дроны.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва рассматривает передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, самолеты будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
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