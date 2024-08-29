https://ria.ru/20240829/istoriya-1969092101.html

Минобороны запустило раздел к 80-летию Львовско-Сандомирской операции

Минобороны запустило раздел к 80-летию Львовско-Сандомирской операции - РИА Новости, 29.08.2024

Минобороны запустило раздел к 80-летию Львовско-Сандомирской операции

Минобороны России запустило мультимедийный раздел, посвященный 80-летию Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции и освобождению Западной... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T00:46

2024-08-29T00:46

2024-08-29T00:46

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россия

польша

общество

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минобороны России запустило мультимедийный раздел, посвященный 80-летию Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции и освобождению Западной Украины от фашизма, следует из пресс-релиза, распространенного военным ведомством. "В новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства lvov-sandomir80.mil.ru опубликованы уникальные документы из фондов ЦАМО: директивы Ставки Верховного Главнокомандования, шифртелеграммы штабов, боевые донесения, планы и схемы Львовско-Сандомирской наступательной операции, уникальные фотоматериалы и примеры мужества воинов Красной Армии при освобождении Украинской ССР", - говорится в материале. Кроме того, в доступе для всех желающих теперь многочисленные свидетельства зверств фашистских оккупантов на территории западной Украины и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности. Рассекреченные документы говорят о том, что результатом шестого стратегического удара стал разгром стратегической группировки противника – группы армий "Северная Украина", освобождение от фашистских оккупантов западных областей Украины и юго-восточных районов Польши. Публикация рассекреченных документов к 80-летию Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции из фондов ЦАМО направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240727/lvov-1962256279.html

https://ria.ru/20240717/marsh-1960191416.html

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украина, россия, польша, общество, ссср, великая отечественная война (1941-1945)