Минобороны запустило раздел к 80-летию Львовско-Сандомирской операции
Минобороны опубликовало материалы к 80-летию Львовско-Сандомирской операции
Великая Отечественная война. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минобороны России запустило мультимедийный раздел, посвященный 80-летию Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции и освобождению Западной Украины от фашизма, следует из пресс-релиза, распространенного военным ведомством.
"В новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства lvov-sandomir80.mil.ru опубликованы уникальные документы из фондов ЦАМО: директивы Ставки Верховного Главнокомандования, шифртелеграммы штабов, боевые донесения, планы и схемы Львовско-Сандомирской наступательной операции, уникальные фотоматериалы и примеры мужества воинов Красной Армии при освобождении Украинской ССР", - говорится в материале.
Львовско-Сандомирская наступательная операция
27 июля, 09:00
Кроме того, в доступе для всех желающих теперь многочисленные свидетельства зверств фашистских оккупантов на территории западной Украины и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.
Рассекреченные документы говорят о том, что результатом шестого стратегического удара стал разгром стратегической группировки противника – группы армий "Северная Украина", освобождение от фашистских оккупантов западных областей Украины и юго-восточных районов Польши.
Публикация рассекреченных документов к 80-летию Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции из фондов ЦАМО направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, отмечается в сообщении.