https://ria.ru/20240829/internet-1969106616.html

В "Бюро 1440" рассказали о запуске своих аппаратов

В "Бюро 1440" рассказали о запуске своих аппаратов - РИА Новости, 29.08.2024

В "Бюро 1440" рассказали о запуске своих аппаратов

Скорость спутникового интернета в России после запуска аппаратов разработчика отечественной спутниковой группировки "Бюро 1440" составит до 1 гигабит в секунду, РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T05:22

2024-08-29T05:22

2024-08-29T10:18

россия

общество

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Скорость спутникового интернета в России после запуска аппаратов разработчика отечественной спутниковой группировки "Бюро 1440" составит до 1 гигабит в секунду, однако компания не планирует конкурировать с операторами связи, наоборот, будет сотрудничать, сообщила в интервью РИА Новости директор разработки лазерных терминалов компании "Бюро 1440" Ксения Лазаренко. "Мы говорим сейчас про скорость до 1 Гигабита в секунду на абонентский терминал после запуска целевого сервиса. И с телеком-операторами мы не будем конкурировать. Более того, мы уже сотрудничаем, чтобы друг друга дополнять", - рассказала Лазаренко. По ее словам, для глобального покрытия спутниковым интернетом потребуется группировка из 292 космических аппаратов, включая резервные. Сейчас в космосе выполняют задачи шесть наших аппаратов миссий "Рассвет-1" и "Рассвет-2". Она поделилась, что целью миссии "Рассвет-1" было подтвердить компетенции инженерной команды в части создания спутников для низкой орбиты, систем управления и летной квалификации первых ключевых компонентов системы. Тогда как задачей "Рассвет-2" было подтверждение летной квалификации полезной нагрузки. "Это означает, что технология работает в космосе, в реальных условиях эксплуатации и готова к масштабированию. В рамках "Рассвета-2" мы ее подтвердили и сейчас занимаемся следующей задачей – переходом к серийному производству в 2027 году", - добавила Лазаренко.

https://realty.ria.ru/20240816/sbermobajl-1966557171.html

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