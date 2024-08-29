https://ria.ru/20240829/internet-1969106616.html
В "Бюро 1440" рассказали о запуске своих аппаратов
В "Бюро 1440" рассказали о запуске своих аппаратов - РИА Новости, 29.08.2024
В "Бюро 1440" рассказали о запуске своих аппаратов
Скорость спутникового интернета в России после запуска аппаратов разработчика отечественной спутниковой группировки "Бюро 1440" составит до 1 гигабит в секунду, РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T05:22
2024-08-29T05:22
2024-08-29T10:18
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947181901_0:0:1021:574_1920x0_80_0_0_91cc877ac149fd175f1c39ebd76142e1.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Скорость спутникового интернета в России после запуска аппаратов разработчика отечественной спутниковой группировки "Бюро 1440" составит до 1 гигабит в секунду, однако компания не планирует конкурировать с операторами связи, наоборот, будет сотрудничать, сообщила в интервью РИА Новости директор разработки лазерных терминалов компании "Бюро 1440" Ксения Лазаренко. "Мы говорим сейчас про скорость до 1 Гигабита в секунду на абонентский терминал после запуска целевого сервиса. И с телеком-операторами мы не будем конкурировать. Более того, мы уже сотрудничаем, чтобы друг друга дополнять", - рассказала Лазаренко. По ее словам, для глобального покрытия спутниковым интернетом потребуется группировка из 292 космических аппаратов, включая резервные. Сейчас в космосе выполняют задачи шесть наших аппаратов миссий "Рассвет-1" и "Рассвет-2". Она поделилась, что целью миссии "Рассвет-1" было подтвердить компетенции инженерной команды в части создания спутников для низкой орбиты, систем управления и летной квалификации первых ключевых компонентов системы. Тогда как задачей "Рассвет-2" было подтверждение летной квалификации полезной нагрузки. "Это означает, что технология работает в космосе, в реальных условиях эксплуатации и готова к масштабированию. В рамках "Рассвета-2" мы ее подтвердили и сейчас занимаемся следующей задачей – переходом к серийному производству в 2027 году", - добавила Лазаренко.
https://realty.ria.ru/20240816/sbermobajl-1966557171.html
https://ria.ru/20240829/internet-1969094890.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947181901_0:0:765:574_1920x0_80_0_0_c7697354a3d729f284d1d07156f5823b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
В "Бюро 1440" рассказали о запуске своих аппаратов
"Бюро 1440": скорость спутникового интернета составит до 1 гигабит в секунду
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Скорость спутникового интернета в России после запуска аппаратов разработчика отечественной спутниковой группировки "Бюро 1440" составит до 1 гигабит в секунду, однако компания не планирует конкурировать с операторами связи, наоборот, будет сотрудничать, сообщила в интервью РИА Новости директор разработки лазерных терминалов компании "Бюро 1440" Ксения Лазаренко.
"Мы говорим сейчас про скорость до 1 Гигабита в секунду на абонентский терминал после запуска целевого сервиса. И с телеком-операторами мы не будем конкурировать. Более того, мы уже сотрудничаем, чтобы друг друга дополнять", - рассказала Лазаренко.
По ее словам, для глобального покрытия спутниковым интернетом потребуется группировка из 292 космических аппаратов, включая резервные. Сейчас в космосе выполняют задачи шесть наших аппаратов миссий "Рассвет-1" и "Рассвет-2".
Она поделилась, что целью миссии "Рассвет-1" было подтвердить компетенции инженерной команды в части создания спутников для низкой орбиты, систем управления и летной квалификации первых ключевых компонентов системы. Тогда как задачей "Рассвет-2" было подтверждение летной квалификации полезной нагрузки.
"Это означает, что технология работает в космосе, в реальных условиях эксплуатации и готова к масштабированию. В рамках "Рассвета-2" мы ее подтвердили и сейчас занимаемся следующей задачей – переходом к серийному производству в 2027 году", - добавила Лазаренко.