https://ria.ru/20240829/internet-1969094890.html

Россиянам рассказали, когда в самолетах и поездах появится интернет

Россиянам рассказали, когда в самолетах и поездах появится интернет - РИА Новости, 29.08.2024

Россиянам рассказали, когда в самолетах и поездах появится интернет

Спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах будет доступен россиянам с 2027 года, сообщила в интервью РИА Новости директор разработки лазерных терминалов... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T01:35

2024-08-29T01:35

2024-08-29T08:29

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах будет доступен россиянам с 2027 года, сообщила в интервью РИА Новости директор разработки лазерных терминалов компании "Бюро 1440" Ксения Лазаренко. "Если смотреть на текущее покрытие интернетом (ж/д — Прим. ред.) маршрута Москва-Владивосток — оно катастрофически маленькое. А когда мы начнем предоставлять широкополосный доступ в интернет с 2027 года, то возможно будет получать интернет на всем протяжении пути. То же самое с самолетами и судами", — рассказала Лазаренко. По ее словам, основные потенциальные клиенты компании — это промышленные и транспортные организации. Например, с РЖД и "Аэрофлотом" компания уже подписала соглашения. Лазаренко отметила, что сейчас с РЖД ведется обсуждение того, чтобы на каждом составе был интегрирован абонентский терминал, который будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет всем пользователям.

https://ria.ru/20240822/poezd-1967871201.html

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ржд, аэрофлот, технологии, общество, россия