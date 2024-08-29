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Россиянам рассказали, когда в самолетах и поездах появится интернет - РИА Новости, 29.08.2024
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01:35 29.08.2024 (обновлено: 08:29 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/internet-1969094890.html
Россиянам рассказали, когда в самолетах и поездах появится интернет
Россиянам рассказали, когда в самолетах и поездах появится интернет - РИА Новости, 29.08.2024
Россиянам рассказали, когда в самолетах и поездах появится интернет
Спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах будет доступен россиянам с 2027 года, сообщила в интервью РИА Новости директор разработки лазерных терминалов... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T01:35
2024-08-29T08:29
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аэрофлот
технологии
общество
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах будет доступен россиянам с 2027 года, сообщила в интервью РИА Новости директор разработки лазерных терминалов компании "Бюро 1440" Ксения Лазаренко. "Если смотреть на текущее покрытие интернетом (ж/д — Прим. ред.) маршрута Москва-Владивосток — оно катастрофически маленькое. А когда мы начнем предоставлять широкополосный доступ в интернет с 2027 года, то возможно будет получать интернет на всем протяжении пути. То же самое с самолетами и судами", — рассказала Лазаренко. По ее словам, основные потенциальные клиенты компании — это промышленные и транспортные организации. Например, с РЖД и "Аэрофлотом" компания уже подписала соглашения. Лазаренко отметила, что сейчас с РЖД ведется обсуждение того, чтобы на каждом составе был интегрирован абонентский терминал, который будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет всем пользователям.
https://ria.ru/20240822/poezd-1967871201.html
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ржд, аэрофлот, технологии, общество, россия
РЖД, Аэрофлот, Технологии, Общество, Россия
Россиянам рассказали, когда в самолетах и поездах появится интернет

"Бюро 1440": интернет в самолетах, поездах и судах будет доступен с 2027 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах будет доступен россиянам с 2027 года, сообщила в интервью РИА Новости директор разработки лазерных терминалов компании "Бюро 1440" Ксения Лазаренко.
"Если смотреть на текущее покрытие интернетом (ж/д — Прим. ред.) маршрута Москва-Владивосток — оно катастрофически маленькое. А когда мы начнем предоставлять широкополосный доступ в интернет с 2027 года, то возможно будет получать интернет на всем протяжении пути. То же самое с самолетами и судами", — рассказала Лазаренко.
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По ее словам, основные потенциальные клиенты компании — это промышленные и транспортные организации. Например, с РЖД и "Аэрофлотом" компания уже подписала соглашения.
Лазаренко отметила, что сейчас с РЖД ведется обсуждение того, чтобы на каждом составе был интегрирован абонентский терминал, который будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет всем пользователям.
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