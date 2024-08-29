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Мосгорсуд рассмотрит апелляцию признанного иноагентом Муратова* - РИА Новости, 29.08.2024
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14:28 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/inoagent-1969231406.html
Мосгорсуд рассмотрит апелляцию признанного иноагентом Муратова*
Мосгорсуд рассмотрит апелляцию признанного иноагентом Муратова* - РИА Новости, 29.08.2024
Мосгорсуд рассмотрит апелляцию признанного иноагентом Муратова*
Мосгорсуд в октябре рассмотрит апелляционную жалобу признанного иноагентом главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова* на отказ об исключении его из реестра... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:28
2024-08-29T14:28
россия
москва
московский городской суд
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
дмитрий муратов
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в октябре рассмотрит апелляционную жалобу признанного иноагентом главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова* на отказ об исключении его из реестра иноагентов, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Судебное заседание назначено на 1 октября в 10:30. Административный истец: Муратов* Д.А., административный ответчик: Минюст РФ", - сказано в картотеке. В прошлом году Замоскворецкий райсуд отказал Муратову* в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. По данным Минюста, Муратов* создавал и распространял информационные материалы иноагентов, использовал для распространения негативных мнений о внешней и внутренней политике РФ иностранные площадки. Представитель ведомства также уточнял, что журналист давал интервью на площадках, зарегистрированных в недружественных странах. Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты". *Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240827/shulman-1968763490.html
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россия, москва, московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий муратов
Россия, Москва, Московский городской суд, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Дмитрий Муратов
Мосгорсуд рассмотрит апелляцию признанного иноагентом Муратова*

Суд рассмотрит апелляцию Муратова на отказ об исключении из реестра иноагентов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов* в студии радиостанции "Эхо Москвы"
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов* в студии радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов* в студии радиостанции "Эхо Москвы". Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в октябре рассмотрит апелляционную жалобу признанного иноагентом главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова* на отказ об исключении его из реестра иноагентов, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Судебное заседание назначено на 1 октября в 10:30. Административный истец: Муратов* Д.А., административный ответчик: Минюст РФ", - сказано в картотеке.
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В прошлом году Замоскворецкий райсуд отказал Муратову* в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным.
По данным Минюста, Муратов* создавал и распространял информационные материалы иноагентов, использовал для распространения негативных мнений о внешней и внутренней политике РФ иностранные площадки.
Представитель ведомства также уточнял, что журналист давал интервью на площадках, зарегистрированных в недружественных странах.
Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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РоссияМоскваМосковский городской судФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Дмитрий Муратов
 
 
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