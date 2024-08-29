https://ria.ru/20240829/inoagent-1969231406.html

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию признанного иноагентом Муратова*

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию признанного иноагентом Муратова* - РИА Новости, 29.08.2024

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию признанного иноагентом Муратова*

Мосгорсуд в октябре рассмотрит апелляционную жалобу признанного иноагентом главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова* на отказ об исключении его из реестра... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:28

2024-08-29T14:28

2024-08-29T14:28

россия

москва

московский городской суд

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

дмитрий муратов

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в октябре рассмотрит апелляционную жалобу признанного иноагентом главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова* на отказ об исключении его из реестра иноагентов, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Судебное заседание назначено на 1 октября в 10:30. Административный истец: Муратов* Д.А., административный ответчик: Минюст РФ", - сказано в картотеке. В прошлом году Замоскворецкий райсуд отказал Муратову* в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. По данным Минюста, Муратов* создавал и распространял информационные материалы иноагентов, использовал для распространения негативных мнений о внешней и внутренней политике РФ иностранные площадки. Представитель ведомства также уточнял, что журналист давал интервью на площадках, зарегистрированных в недружественных странах. Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты". *Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240827/shulman-1968763490.html

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россия, москва, московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий муратов