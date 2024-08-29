https://ria.ru/20240829/inflyatsiya-1969268672.html
ЦБ не видит оснований говорить о замедлении инфляции до таргета
ЦБ не видит оснований говорить о замедлении инфляции до таргета - РИА Новости, 29.08.2024
ЦБ не видит оснований говорить о замедлении инфляции до таргета
Оснований говорить о замедлении инфляции в России до таргета в 4% пока нет, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:07
2024-08-29T16:07
2024-08-29T16:07
экономика
россия
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871068632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9766ab7c3799e9a2be549b820464cb11.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оснований говорить о замедлении инфляции в России до таргета в 4% пока нет, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Пока данные, наверное, не дают оснований говорить о том, что мы уже однозначно видим последовательное снижение текущих темпов роста цен по направлению к нашей цели", - сказал он на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. Заботкин не стал комментировать последние данные Росстата по инфляции, указав, что по полной корзине товаров инфляция за месяц может быть досчитана в ту или иную сторону достаточно существенно. "Но если исходить из того, что такого большого досчета в сравнении с тем, что показывают недельные данные, не происходит, то мы видим, что устойчивые темпы роста цен в августе, наверное, складываются по-прежнему в том же диапазоне - 6-7% в сезонно-сглаженном выражении в пересчете на год, который с не очень большими колебаниями наблюдается примерно с начала этого года", - добавил он.
https://ria.ru/20240829/porucheniya-1969201210.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871068632_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_a61e5010d365bf453bca2e897c8af854.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
ЦБ не видит оснований говорить о замедлении инфляции до таргета
Заботкин: оснований говорить о замедлении инфляции до таргета в 4% пока нет
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оснований говорить о замедлении инфляции в России до таргета в 4% пока нет, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
«
"Пока данные, наверное, не дают оснований говорить о том, что мы уже однозначно видим последовательное снижение текущих темпов роста цен по направлению к нашей цели", - сказал он на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.
Заботкин не стал комментировать последние данные Росстата по инфляции, указав, что по полной корзине товаров инфляция за месяц может быть досчитана в ту или иную сторону достаточно существенно.
"Но если исходить из того, что такого большого досчета в сравнении с тем, что показывают недельные данные, не происходит, то мы видим, что устойчивые темпы роста цен в августе, наверное, складываются по-прежнему в том же диапазоне - 6-7% в сезонно-сглаженном выражении в пересчете на год, который с не очень большими колебаниями наблюдается примерно с начала этого года", - добавил он.