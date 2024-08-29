https://ria.ru/20240829/inflyatsiya-1969268672.html

ЦБ не видит оснований говорить о замедлении инфляции до таргета

ЦБ не видит оснований говорить о замедлении инфляции до таргета - РИА Новости, 29.08.2024

ЦБ не видит оснований говорить о замедлении инфляции до таргета

Оснований говорить о замедлении инфляции в России до таргета в 4% пока нет, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:07

2024-08-29T16:07

2024-08-29T16:07

экономика

россия

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оснований говорить о замедлении инфляции в России до таргета в 4% пока нет, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Пока данные, наверное, не дают оснований говорить о том, что мы уже однозначно видим последовательное снижение текущих темпов роста цен по направлению к нашей цели", - сказал он на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. Заботкин не стал комментировать последние данные Росстата по инфляции, указав, что по полной корзине товаров инфляция за месяц может быть досчитана в ту или иную сторону достаточно существенно. "Но если исходить из того, что такого большого досчета в сравнении с тем, что показывают недельные данные, не происходит, то мы видим, что устойчивые темпы роста цен в августе, наверное, складываются по-прежнему в том же диапазоне - 6-7% в сезонно-сглаженном выражении в пересчете на год, который с не очень большими колебаниями наблюдается примерно с начала этого года", - добавил он.

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)