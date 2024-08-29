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Правительство поручило начать подготовку специалистов в сфере ИИ - РИА Новости, 29.08.2024
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10:23 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/ija-1969139113.html
Правительство поручило начать подготовку специалистов в сфере ИИ
Правительство поручило начать подготовку специалистов в сфере ИИ - РИА Новости, 29.08.2024
Правительство поручило начать подготовку специалистов в сфере ИИ
Мероприятия по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта будут включены в национальный проект "Кадры", сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:23
2024-08-29T10:23
общество
ии
искусственный интеллект (ии)
россия
технологии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мероприятия по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта будут включены в национальный проект "Кадры", сообщила пресс-служба кабмина. Правительство завершило формирование нового портфеля национальных проектов на 2025–2030 годы, в том числе нацпроект "Кадры", который будет доработан к 1 сентября. "Необходимо... включить в нацпроект дополнительные мероприятия по проведению мониторинга показателей производительности труда по видам экономической деятельности и трудоустройства выпускников, проходивших целевое обучение, а также комплекс мероприятий по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
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общество, ии, искусственный интеллект (ии), россия, технологии
Общество, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Россия, Технологии
Правительство поручило начать подготовку специалистов в сфере ИИ

В Нацпроект "Кадры" включат мероприятия по подготовке экспертов в сфере ИИ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРобот
Робот - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мероприятия по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта будут включены в национальный проект "Кадры", сообщила пресс-служба кабмина.
Правительство завершило формирование нового портфеля национальных проектов на 2025–2030 годы, в том числе нацпроект "Кадры", который будет доработан к 1 сентября.
"Необходимо... включить в нацпроект дополнительные мероприятия по проведению мониторинга показателей производительности труда по видам экономической деятельности и трудоустройства выпускников, проходивших целевое обучение, а также комплекс мероприятий по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
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ОбществоИИИскусственный интеллект (ИИ)РоссияТехнологии
 
 
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