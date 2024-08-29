https://ria.ru/20240829/ija-1969139113.html

Правительство поручило начать подготовку специалистов в сфере ИИ

Правительство поручило начать подготовку специалистов в сфере ИИ - РИА Новости, 29.08.2024

Правительство поручило начать подготовку специалистов в сфере ИИ

Мероприятия по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта будут включены в национальный проект "Кадры", сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:23

2024-08-29T10:23

2024-08-29T10:23

общество

ии

искусственный интеллект (ии)

россия

технологии

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мероприятия по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта будут включены в национальный проект "Кадры", сообщила пресс-служба кабмина. Правительство завершило формирование нового портфеля национальных проектов на 2025–2030 годы, в том числе нацпроект "Кадры", который будет доработан к 1 сентября. "Необходимо... включить в нацпроект дополнительные мероприятия по проведению мониторинга показателей производительности труда по видам экономической деятельности и трудоустройства выпускников, проходивших целевое обучение, а также комплекс мероприятий по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240822/ii-1967728169.html

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2024

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общество, ии, искусственный интеллект (ии), россия, технологии