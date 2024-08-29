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Работы ИИ показали на награждении призеров этапа премии "Сделано в России" - РИА Новости, 29.08.2024
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14:13 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/ii-1969226521.html
Работы ИИ показали на награждении призеров этапа премии "Сделано в России"
Работы ИИ показали на награждении призеров этапа премии "Сделано в России" - РИА Новости, 29.08.2024
Работы ИИ показали на награждении призеров этапа премии "Сделано в России"
Выставку под названием "Экспорт 2050: Будущее сегодня", на которой представлены работы, созданные с использованием искусственного интеллекта, презентовали в Уфе РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:13
2024-08-29T14:13
экономика
технологии
уфа
приволжский фо
кировская область
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выставку под названием "Экспорт 2050: Будущее сегодня", на которой представлены работы, созданные с использованием искусственного интеллекта, презентовали в Уфе на церемонии награждения призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."ИИ спрогнозировал, как будет выглядеть экспорт Поволжья в будущем. Экспонаты выставки - визуализации, демонстрирующие потенциал экспортных отраслей ПФО. Для большей наглядности некоторые работы сопровождаются современными экспортными товарами округа, подчеркивая связь между технологическим прогрессом и экономическим развитием субъектов РФ", - говорится в сообщении.На выставке представлены более 30 экспонентов из 12 регионов Приволжского ФО, каждый из которых стремится удивить посетителей своими достижениями. Здесь можно увидеть самые различные товары - от уникальных продуктов питания и товаров народного потребления до передовых технологий в области энергетики и экологии.Так, посетителей встречает мороженое от Ульяновского хладокомбината, а на картине изображено будущее производства на экзопланете. Далее представлена инновационная обувь от компании "Лель" из Кировской области, которая, по мнению ИИ, в 2050 году сможет разгоняться до 30 километров в час. Среди популярных косметических компаний Башкирии выделяется ООО "Реседа", предлагающая кремы из натуральных компонентов, которые в будущем смогут ухаживать за кожей роботов.Одним из ведущих экспортеров в республике является "Башкирская содовая компания", которая, по прогнозам ИИ, планирует использовать соду как один из материалов для создания высокопрочного стекла при строительстве космических кораблей. А "Лебяжский завод растительных масел" из Кировской области намерен в будущем добывать растительные масла прямо из стратосферы.Выставка организована в рамках церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди регионов, входящих в Приволжский ФО, при поддержке правительства Башкирии.
https://ria.ru/20240828/eksport-1968977670.html
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приволжский фо
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экономика, технологии, уфа, приволжский фо, кировская область, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Технологии, Уфа, Приволжский ФО, Кировская область, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Работы ИИ показали на награждении призеров этапа премии "Сделано в России"

© Фото : Пресс-служба РЭЦРаботы ИИ презентовали в Уфе на награждении победителей этапа премии "Сделано в России"
Работы ИИ презентовали в Уфе на награждении победителей этапа премии Сделано в России - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выставку под названием "Экспорт 2050: Будущее сегодня", на которой представлены работы, созданные с использованием искусственного интеллекта, презентовали в Уфе на церемонии награждения призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"ИИ спрогнозировал, как будет выглядеть экспорт Поволжья в будущем. Экспонаты выставки - визуализации, демонстрирующие потенциал экспортных отраслей ПФО. Для большей наглядности некоторые работы сопровождаются современными экспортными товарами округа, подчеркивая связь между технологическим прогрессом и экономическим развитием субъектов РФ", - говорится в сообщении.
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На выставке представлены более 30 экспонентов из 12 регионов Приволжского ФО, каждый из которых стремится удивить посетителей своими достижениями. Здесь можно увидеть самые различные товары - от уникальных продуктов питания и товаров народного потребления до передовых технологий в области энергетики и экологии.
Так, посетителей встречает мороженое от Ульяновского хладокомбината, а на картине изображено будущее производства на экзопланете. Далее представлена инновационная обувь от компании "Лель" из Кировской области, которая, по мнению ИИ, в 2050 году сможет разгоняться до 30 километров в час. Среди популярных косметических компаний Башкирии выделяется ООО "Реседа", предлагающая кремы из натуральных компонентов, которые в будущем смогут ухаживать за кожей роботов.
Одним из ведущих экспортеров в республике является "Башкирская содовая компания", которая, по прогнозам ИИ, планирует использовать соду как один из материалов для создания высокопрочного стекла при строительстве космических кораблей. А "Лебяжский завод растительных масел" из Кировской области намерен в будущем добывать растительные масла прямо из стратосферы.
Выставка организована в рамках церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди регионов, входящих в Приволжский ФО, при поддержке правительства Башкирии.
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