Работы ИИ показали на награждении призеров этапа премии "Сделано в России"
© Фото : Пресс-служба РЭЦРаботы ИИ презентовали в Уфе на награждении победителей этапа премии "Сделано в России"
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выставку под названием "Экспорт 2050: Будущее сегодня", на которой представлены работы, созданные с использованием искусственного интеллекта, презентовали в Уфе на церемонии награждения призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"ИИ спрогнозировал, как будет выглядеть экспорт Поволжья в будущем. Экспонаты выставки - визуализации, демонстрирующие потенциал экспортных отраслей ПФО. Для большей наглядности некоторые работы сопровождаются современными экспортными товарами округа, подчеркивая связь между технологическим прогрессом и экономическим развитием субъектов РФ", - говорится в сообщении.
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На выставке представлены более 30 экспонентов из 12 регионов Приволжского ФО, каждый из которых стремится удивить посетителей своими достижениями. Здесь можно увидеть самые различные товары - от уникальных продуктов питания и товаров народного потребления до передовых технологий в области энергетики и экологии.
Так, посетителей встречает мороженое от Ульяновского хладокомбината, а на картине изображено будущее производства на экзопланете. Далее представлена инновационная обувь от компании "Лель" из Кировской области, которая, по мнению ИИ, в 2050 году сможет разгоняться до 30 километров в час. Среди популярных косметических компаний Башкирии выделяется ООО "Реседа", предлагающая кремы из натуральных компонентов, которые в будущем смогут ухаживать за кожей роботов.
Одним из ведущих экспортеров в республике является "Башкирская содовая компания", которая, по прогнозам ИИ, планирует использовать соду как один из материалов для создания высокопрочного стекла при строительстве космических кораблей. А "Лебяжский завод растительных масел" из Кировской области намерен в будущем добывать растительные масла прямо из стратосферы.
Выставка организована в рамках церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди регионов, входящих в Приволжский ФО, при поддержке правительства Башкирии.