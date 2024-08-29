https://ria.ru/20240829/ii-1969226521.html

Работы ИИ показали на награждении призеров этапа премии "Сделано в России"

Работы ИИ показали на награждении призеров этапа премии "Сделано в России" - РИА Новости, 29.08.2024

Работы ИИ показали на награждении призеров этапа премии "Сделано в России"

Выставку под названием "Экспорт 2050: Будущее сегодня", на которой представлены работы, созданные с использованием искусственного интеллекта, презентовали в Уфе РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:13

2024-08-29T14:13

2024-08-29T14:13

экономика

технологии

уфа

приволжский фо

кировская область

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выставку под названием "Экспорт 2050: Будущее сегодня", на которой представлены работы, созданные с использованием искусственного интеллекта, презентовали в Уфе на церемонии награждения призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."ИИ спрогнозировал, как будет выглядеть экспорт Поволжья в будущем. Экспонаты выставки - визуализации, демонстрирующие потенциал экспортных отраслей ПФО. Для большей наглядности некоторые работы сопровождаются современными экспортными товарами округа, подчеркивая связь между технологическим прогрессом и экономическим развитием субъектов РФ", - говорится в сообщении.На выставке представлены более 30 экспонентов из 12 регионов Приволжского ФО, каждый из которых стремится удивить посетителей своими достижениями. Здесь можно увидеть самые различные товары - от уникальных продуктов питания и товаров народного потребления до передовых технологий в области энергетики и экологии.Так, посетителей встречает мороженое от Ульяновского хладокомбината, а на картине изображено будущее производства на экзопланете. Далее представлена инновационная обувь от компании "Лель" из Кировской области, которая, по мнению ИИ, в 2050 году сможет разгоняться до 30 километров в час. Среди популярных косметических компаний Башкирии выделяется ООО "Реседа", предлагающая кремы из натуральных компонентов, которые в будущем смогут ухаживать за кожей роботов.Одним из ведущих экспортеров в республике является "Башкирская содовая компания", которая, по прогнозам ИИ, планирует использовать соду как один из материалов для создания высокопрочного стекла при строительстве космических кораблей. А "Лебяжский завод растительных масел" из Кировской области намерен в будущем добывать растительные масла прямо из стратосферы.Выставка организована в рамках церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди регионов, входящих в Приволжский ФО, при поддержке правительства Башкирии.

https://ria.ru/20240828/eksport-1968977670.html

https://ria.ru/20240827/rets-1968799151.html

уфа

приволжский фо

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, технологии, уфа, приволжский фо, кировская область, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)