Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/igrushki-1969346287.html
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек - РИА Новости, 29.08.2024
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек
Минпромторг РФ предлагает с 1 марта 2025 года ввести обязательную маркировку детских игрушек, сообщается в пресс-релизе министерства. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T22:53
2024-08-29T22:53
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840045045_0:175:3034:1882_1920x0_80_0_0_030e99a4187430786a3dd5e2b26f8dc8.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает с 1 марта 2025 года ввести обязательную маркировку детских игрушек, сообщается в пресс-релизе министерства. "Минпромторг России предлагает ввести с 1 марта 2025 г. обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов товаров для детей. Так, с 1 марта 2025 г. планируется введение требований по регистрации участников оборота игрушек для детей в информационной системе маркировки, а с 1 июня 2025 г. – по нанесению средств идентификации на вводимую в оборот продукцию", - говорится в релизе. Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный Минпромторгом, размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Министерство напоминает, что с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года в России проходит добровольный эксперимент по маркировке детских игрушек. В его рамках производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки. Правительство РФ ранее сообщало, что эксперимент охватывает товары для детей в возрасте до 14 лет. В числе таких товаров – самокаты, игрушечные автомобили, коляски для кукол и сами куклы, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, столы для игры в бильярд и пинбол.
https://ria.ru/20240325/odezhda-1935626532.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840045045_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_051f16dab9cb9727dc23269c64396b10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек с 1 марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМягкая игрушка "Хагги Вагги" на витрине одного из магазинов в Москве
Мягкая игрушка Хагги Вагги на витрине одного из магазинов в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает с 1 марта 2025 года ввести обязательную маркировку детских игрушек, сообщается в пресс-релизе министерства.
"Минпромторг России предлагает ввести с 1 марта 2025 г. обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов товаров для детей. Так, с 1 марта 2025 г. планируется введение требований по регистрации участников оборота игрушек для детей в информационной системе маркировки, а с 1 июня 2025 г. – по нанесению средств идентификации на вводимую в оборот продукцию", - говорится в релизе.
Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный Минпромторгом, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство напоминает, что с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года в России проходит добровольный эксперимент по маркировке детских игрушек. В его рамках производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки.
Правительство РФ ранее сообщало, что эксперимент охватывает товары для детей в возрасте до 14 лет. В числе таких товаров – самокаты, игрушечные автомобили, коляски для кукол и сами куклы, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, столы для игры в бильярд и пинбол.
Реклама приложения государственной системы маркировки Честный знак - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Минпромторг предложил расширить перечень маркируемой одежды
25 марта, 12:32
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала