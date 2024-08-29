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Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек - РИА Новости, 29.08.2024

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек

Минпромторг РФ предлагает с 1 марта 2025 года ввести обязательную маркировку детских игрушек, сообщается в пресс-релизе министерства. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T22:53

2024-08-29T22:53

2024-08-29T22:53

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает с 1 марта 2025 года ввести обязательную маркировку детских игрушек, сообщается в пресс-релизе министерства. "Минпромторг России предлагает ввести с 1 марта 2025 г. обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов товаров для детей. Так, с 1 марта 2025 г. планируется введение требований по регистрации участников оборота игрушек для детей в информационной системе маркировки, а с 1 июня 2025 г. – по нанесению средств идентификации на вводимую в оборот продукцию", - говорится в релизе. Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный Минпромторгом, размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Министерство напоминает, что с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года в России проходит добровольный эксперимент по маркировке детских игрушек. В его рамках производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки. Правительство РФ ранее сообщало, что эксперимент охватывает товары для детей в возрасте до 14 лет. В числе таких товаров – самокаты, игрушечные автомобили, коляски для кукол и сами куклы, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, столы для игры в бильярд и пинбол.

https://ria.ru/20240325/odezhda-1935626532.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)