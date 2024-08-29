https://ria.ru/20240829/igrushki-1969346287.html
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек - РИА Новости, 29.08.2024
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек
Минпромторг РФ предлагает с 1 марта 2025 года ввести обязательную маркировку детских игрушек, сообщается в пресс-релизе министерства. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T22:53
2024-08-29T22:53
2024-08-29T22:53
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840045045_0:175:3034:1882_1920x0_80_0_0_030e99a4187430786a3dd5e2b26f8dc8.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает с 1 марта 2025 года ввести обязательную маркировку детских игрушек, сообщается в пресс-релизе министерства. "Минпромторг России предлагает ввести с 1 марта 2025 г. обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов товаров для детей. Так, с 1 марта 2025 г. планируется введение требований по регистрации участников оборота игрушек для детей в информационной системе маркировки, а с 1 июня 2025 г. – по нанесению средств идентификации на вводимую в оборот продукцию", - говорится в релизе. Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный Минпромторгом, размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Министерство напоминает, что с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года в России проходит добровольный эксперимент по маркировке детских игрушек. В его рамках производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки. Правительство РФ ранее сообщало, что эксперимент охватывает товары для детей в возрасте до 14 лет. В числе таких товаров – самокаты, игрушечные автомобили, коляски для кукол и сами куклы, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, столы для игры в бильярд и пинбол.
https://ria.ru/20240325/odezhda-1935626532.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840045045_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_051f16dab9cb9727dc23269c64396b10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек с 1 марта
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает с 1 марта 2025 года ввести обязательную маркировку детских игрушек, сообщается в пресс-релизе министерства.
"Минпромторг России предлагает ввести с 1 марта 2025 г. обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов товаров для детей. Так, с 1 марта 2025 г. планируется введение требований по регистрации участников оборота игрушек для детей в информационной системе маркировки, а с 1 июня 2025 г. – по нанесению средств идентификации на вводимую в оборот продукцию", - говорится в релизе.
Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный Минпромторгом, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство напоминает, что с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года в России проходит добровольный эксперимент по маркировке детских игрушек. В его рамках производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки.
Правительство РФ ранее сообщало, что эксперимент охватывает товары для детей в возрасте до 14 лет. В числе таких товаров – самокаты, игрушечные автомобили, коляски для кукол и сами куклы, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, столы для игры в бильярд и пинбол.