https://ria.ru/20240829/gubernator-1969189795.html

Пострадавшим при атаке БПЛА в Саратове окажут психологическую помощь

Пострадавшим при атаке БПЛА в Саратове окажут психологическую помощь - РИА Новости, 29.08.2024

Пострадавшим при атаке БПЛА в Саратове окажут психологическую помощь

Жителям многоквартирных домов в Саратове и соседнем Энгельсе, пострадавших после атаки беспилотников, окажут психологическую помощь, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:58

2024-08-29T12:58

2024-08-29T12:58

происшествия

саратов

энгельс

роман бусаргин

rutube

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САРАТОВ, 29 авг - РИА Новости. Жителям многоквартирных домов в Саратове и соседнем Энгельсе, пострадавших после атаки беспилотников, окажут психологическую помощь, сообщил губернатор Роман Бусаргин. В понедельник Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них одна женщина госпитализирована и находится в реанимации после операции в тяжелом состоянии. Также, по словам главы региона, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. "Наша задача не только материальный ущерб возместить, но и позаботиться о людях, которые пережили сильный стресс. Жильцам нужно направить психологов, чтобы они оценили их состояние, помогли пережить кризисную ситуацию. Такая потребность, по моей информации, есть. Знаю, что эту работу уже начали", - сказал Бусаргин на заседании правительства региона, онлайн-трансляция которого идет в канале областного правительства в Rutube. Глава региона поручил главе регионального минздрава взять этот вопрос под личный контроль.

https://ria.ru/20240827/saratov-1968662678.html

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происшествия, саратов, энгельс, роман бусаргин, rutube