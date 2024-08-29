https://ria.ru/20240829/gosduma-1969262831.html

Боррель накликает беду на Украину, заявили в Госдуме

Боррель накликает беду на Украину, заявили в Госдуме - РИА Новости, 29.08.2024

Боррель накликает беду на Украину, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель своими опрометчивыми заявлениями... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:04

2024-08-29T16:04

2024-08-29T16:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель своими опрометчивыми заявлениями об ударах по России может накликать на Украину беду. Ранее Боррель заявил, что страны ЕС должны полностью снять ограничения на удары Киева по территории России. "Боррель оказывает Киеву медвежью услугу своими опрометчивыми заявлениями о нанесении ударов высокоточным оружием по территории России. Видимо, в Европе до сих пор не поняли, что для России военный конфликт на Украине – это больше, чем спецоперация. Боррель может накликать беду на Украину, так как за удары по нашим территориям мы ответим с лихвою по критически важным объектам инфраструктуры киевского режима, спонсируемого западными странами", - сказал Белик. По его словам, пока Боррель "рассуждает о высоких материях", украинский народ, которого на Западе воспринимают как туземцев, бросают в жернова войны. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240528/borrel-1948826378.html

https://ria.ru/20240827/lavrov-1968735524.html

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в мире, россия, украина, киев, жозеп боррель, дмитрий белик, сергей лавров, евросоюз, нато, госдума рф