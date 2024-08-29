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В Горловке два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024
В Горловке два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:59
2024-08-29T15:59
2024-08-29T15:59
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке шахты имени В. И. Ленина ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ сначала суток выпустили по Горловке не менее 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Горловке два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены двое мирных жителей