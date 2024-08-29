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В Горловке два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/gorlovka-1969266576.html
В Горловке два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024
В Горловке два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:59
2024-08-29T15:59
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке шахты имени В. И. Ленина ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ сначала суток выпустили по Горловке не менее 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены двое мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Въезд в город Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии в поселке шахты имени В. И. Ленина ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ сначала суток выпустили по Горловке не менее 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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