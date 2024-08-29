https://ria.ru/20240829/gorlovka-1969266576.html

В Горловке два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ

В Горловке два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024

В Горловке два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:59

2024-08-29T15:59

2024-08-29T15:59

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке шахты имени В. И. Ленина ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ сначала суток выпустили по Горловке не менее 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия