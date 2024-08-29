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В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя

В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя - РИА Новости, 29.08.2024

В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя

Суд в Москве арестовал бывшего и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:46

2024-08-29T10:46

2024-08-29T10:48

москва

севастополь

евгений горлов

происшествия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Суд в Москве арестовал бывшего и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об увольнении исполняющего обязанности своего заместителя Евгения Горлова, отметив, что за любое проявление коррупции последует наказание."Постановлением Басманного районного суда города Москвы Горлову Евгению Сергеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 25 октября 2024 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что Горлов обвиняется по статье о получении взятки.

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севастополь

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