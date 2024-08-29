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В Германии запретят носить ножи в общественных местах - РИА Новости, 29.08.2024
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21:52 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/germaniya-1969340137.html
В Германии запретят носить ножи в общественных местах
В Германии запретят носить ножи в общественных местах - РИА Новости, 29.08.2024
В Германии запретят носить ножи в общественных местах
В Германии после недавнего теракта в Золингене запретят ношение ножей в общественных местах, а также примут ряд мер по ужесточению контроля над незаконной... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T21:52
2024-08-29T21:52
в мире
германия
россия
сирия
олаф шольц
исламское государство*
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Германии после недавнего теракта в Золингене запретят ношение ножей в общественных местах, а также примут ряд мер по ужесточению контроля над незаконной миграцией, заявила в четверг на пресс-конференции глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. "Ножам не место на фестивалях, спортивных мероприятиях и похожих общественных мероприятиях, поэтому будет действовать запрет на ножи", - сказал Фезер на пресс-конференции, которую транслировал государственный YouTube-канал Phoenix. По ее словам, исключения будут сделаны для тех, кому ножи нужны по профессиональным причинам, например актерам и поварам. Министр подчеркнула стремление ограничить ношение ножей и в транспорте: на вокзалах, в электричках и автобусах дальнего следования, но окончательное решение по запрету ножей здесь будет принадлежать правительствам федеральных земель. "Для запретов нужен эффективный контроль. Вот почему мы дадим федеральным землям новые полномочия для проведения проверок. Федеральная полиция к тому же получит возможность проводить выборочные проверки без предварительных подозрений", - сказала Фезер. По ее словам, правоохранительные органы в будущем получат дополнительные возможности для борьбы с исламизмом, в том числе с использованием искусственного интеллекта и системы распознавания лиц. Кроме того, Фезер анонсировала ряд мер по ограничению незаконной миграции и ускорению высылки тех, кто не получил права остаться в Германии. "Тот, у кого в Германии нет права на защиту, должен как можно быстрее покинуть нашу страну", - сказала министр. Также те, кто без уважительной причины - например, похороны родственника - ездит в страну происхождения, будут лишаться статуса беженца или лица, получившего убежище. Помимо этого, будет создана отдельная целевая группа для устранения бюрократических и правовых препятствий к ускорению высылки нелегалов. Три человека погибли в результате нападения с ножом на местном фестивале в Золингене 23 августа. Полиция уточняла, что жертвами стали двое мужчин и одна женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них - серьезно. Запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"* на следующий день взяла на себя ответственность за нападение. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции, сообщалось, что это 26-летний гражданин Сирии, который должен был быть депортирован из Германии еще в 2023 году. Выступая в понедельник в Золингене, канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал ужесточение правил ношения холодного оружия, а также повышение эффективности работы по высылке из страны нелегальных мигрантов.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240827/germaniya-1968836735.html
https://ria.ru/20240825/migranty-1968407343.html
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в мире, германия, россия, сирия, олаф шольц, исламское государство*
В мире, Германия, Россия, Сирия, Олаф Шольц, Исламское государство*
В Германии запретят носить ножи в общественных местах

В ФРГ запретят ножи в общественных местах и ужесточат контроль за миграцией

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Германии после недавнего теракта в Золингене запретят ношение ножей в общественных местах, а также примут ряд мер по ужесточению контроля над незаконной миграцией, заявила в четверг на пресс-конференции глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.
"Ножам не место на фестивалях, спортивных мероприятиях и похожих общественных мероприятиях, поэтому будет действовать запрет на ножи", - сказал Фезер на пресс-конференции, которую транслировал государственный YouTube-канал Phoenix. По ее словам, исключения будут сделаны для тех, кому ножи нужны по профессиональным причинам, например актерам и поварам.
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Министр подчеркнула стремление ограничить ношение ножей и в транспорте: на вокзалах, в электричках и автобусах дальнего следования, но окончательное решение по запрету ножей здесь будет принадлежать правительствам федеральных земель.
"Для запретов нужен эффективный контроль. Вот почему мы дадим федеральным землям новые полномочия для проведения проверок. Федеральная полиция к тому же получит возможность проводить выборочные проверки без предварительных подозрений", - сказала Фезер.
По ее словам, правоохранительные органы в будущем получат дополнительные возможности для борьбы с исламизмом, в том числе с использованием искусственного интеллекта и системы распознавания лиц.
Кроме того, Фезер анонсировала ряд мер по ограничению незаконной миграции и ускорению высылки тех, кто не получил права остаться в Германии. "Тот, у кого в Германии нет права на защиту, должен как можно быстрее покинуть нашу страну", - сказала министр. Также те, кто без уважительной причины - например, похороны родственника - ездит в страну происхождения, будут лишаться статуса беженца или лица, получившего убежище. Помимо этого, будет создана отдельная целевая группа для устранения бюрократических и правовых препятствий к ускорению высылки нелегалов.
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Три человека погибли в результате нападения с ножом на местном фестивале в Золингене 23 августа. Полиция уточняла, что жертвами стали двое мужчин и одна женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них - серьезно. Запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"* на следующий день взяла на себя ответственность за нападение. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции, сообщалось, что это 26-летний гражданин Сирии, который должен был быть депортирован из Германии еще в 2023 году.
Выступая в понедельник в Золингене, канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал ужесточение правил ношения холодного оружия, а также повышение эффективности работы по высылке из страны нелегальных мигрантов.
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