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Нетаньяху опроверг сообщения о согласии на гумпаузу в Газе - РИА Новости, 29.08.2024
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00:21 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/gaza-1969089969.html
Нетаньяху опроверг сообщения о согласии на гумпаузу в Газе
Нетаньяху опроверг сообщения о согласии на гумпаузу в Газе - РИА Новости, 29.08.2024
Нетаньяху опроверг сообщения о согласии на гумпаузу в Газе
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения в СМИ о якобы согласии Израиля на гуманитарные паузы в секторе Газа с целью проведения РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T00:21
2024-08-29T00:21
в мире
биньямин нетаньяху
антониу гутерреш
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
палестина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 авг - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения в СМИ о якобы согласии Израиля на гуманитарные паузы в секторе Газа с целью проведения вакцинации детей от полиомиелита. "Сообщение 13-го канала израильского телевидения о согласии Израиля на гуманитарное прекращение огня в секторе Газа является ложным. Это не прекращение огня с целью вакцинации от полиомиелита, а лишь выделение определенных районов в секторе. Также это предложение было представлено в кабинете министров и получило поддержку профессионалов", - говорится в сообщении. Ранее 13-й канал сообщил, что Израиль по требованию США согласился на гуманитарное прекращение огня для проведения вакцинации палестинских детей от полиомиелита. Телеканал подчеркнул, что это прекращение огня не является частью обсуждаемой через посредников сделки об освобождении израильских заложников. Палестинское общество Красного Полумесяца ранее сообщало, что кампания по вакцинации детей от полиомиелита в секторе Газа начнется 31 августа и продлится неделю. По данным, офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), вакцина от полиомиелита уже была доставлена на территорию палестинского анклава. ВОЗ и ЮНИСЕФ ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать вакцинацию. К гуманитарным паузам в ходе вакцинации против полиомиелита в анклаве призывал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод.
https://ria.ru/20240828/tsakhal-1969069503.html
https://ria.ru/20240828/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
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в мире, биньямин нетаньяху, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, палестина
В мире, Биньямин Нетаньяху, Антониу Гутерреш, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Палестина
Нетаньяху опроверг сообщения о согласии на гумпаузу в Газе

Нетаньяху опроверг данные о гумпаузах в боях в Газе для вакцинации детей

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 авг - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения в СМИ о якобы согласии Израиля на гуманитарные паузы в секторе Газа с целью проведения вакцинации детей от полиомиелита.
"Сообщение 13-го канала израильского телевидения о согласии Израиля на гуманитарное прекращение огня в секторе Газа является ложным. Это не прекращение огня с целью вакцинации от полиомиелита, а лишь выделение определенных районов в секторе. Также это предложение было представлено в кабинете министров и получило поддержку профессионалов", - говорится в сообщении.
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Ранее 13-й канал сообщил, что Израиль по требованию США согласился на гуманитарное прекращение огня для проведения вакцинации палестинских детей от полиомиелита. Телеканал подчеркнул, что это прекращение огня не является частью обсуждаемой через посредников сделки об освобождении израильских заложников.
Палестинское общество Красного Полумесяца ранее сообщало, что кампания по вакцинации детей от полиомиелита в секторе Газа начнется 31 августа и продлится неделю.
По данным, офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), вакцина от полиомиелита уже была доставлена на территорию палестинского анклава. ВОЗ и ЮНИСЕФ ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать вакцинацию. К гуманитарным паузам в ходе вакцинации против полиомиелита в анклаве призывал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод.
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В миреБиньямин НетаньяхуАнтониу ГутеррешОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор ГазаПалестина
 
 
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