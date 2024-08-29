https://ria.ru/20240829/gaz-1969256178.html

Приднестровье может получить газ, минуя Украину, заявил глава республики

Приднестровье может получить газ, минуя Украину, заявил глава республики - РИА Новости, 29.08.2024

Приднестровье может получить газ, минуя Украину, заявил глава республики

Приднестровье может получить газ, минуя Украину, заявил в четверг на пресс-конференции глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:24

2024-08-29T15:24

2024-08-29T15:24

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ТИРАСПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Приднестровье может получить газ, минуя Украину, заявил в четверг на пресс-конференции глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский. Ранее министерство энергетики Молдавии сообщило, что разработало план действий на случай прекращения транзита природного газа через Украину, что скажется и на потреблении электроэнергии в республике. Во вторник Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года. "У нас есть два пути поставки газа в республику: это через территорию Украины, и второй через Республику Молдова, через Каушанскую ГИС. Эта труба также заходит к нам и питает Приднестровье. Этой трубы достаточно для обеспечения всех потребностей Приднестровья и на обеспечение контрактных обязательств Молдавской ГРЭС перед своими потребителями, как внутренними, так и внешними. Естественно, это хорошо, когда есть два канала. Они проверены", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья также сообщил, что сейчас постоянно идут соответствующие переговоры. "Я думаю, что боевые действия на территории Украины осложняют этот процесс. Конечно, есть риски определенные, но, тем не менее, я убежден, что решение будет найдено. Положительное решение", - отметил Красносельский. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240525/gaz-1948317929.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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украина, молдавия, кишинев, вадим красносельский, владимир зеленский, молдовагаз, газпром, в мире