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Водородная энергетика станет важным треком на форуме "Нефть и газ Сахалина" - РИА Новости, 29.08.2024
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09:48 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/forum-1969132012.html
Водородная энергетика станет важным треком на форуме "Нефть и газ Сахалина"
Водородная энергетика станет важным треком на форуме "Нефть и газ Сахалина" - РИА Новости, 29.08.2024
Водородная энергетика станет важным треком на форуме "Нефть и газ Сахалина"
Одним из главных треков 28-го Дальневосточного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина" станет водородная энергетика, сообщили журналистам в правительстве... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:48
2024-08-29T09:48
сахалинская область
сахалин
дальний восток
южно-сахалинск
валерий лимаренко
сахалин-2
российское газовое общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 авг – РИА Новости. Одним из главных треков 28-го Дальневосточного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина" станет водородная энергетика, сообщили журналистам в правительстве Сахалинской области. По информации пресс-службы, форум уже не в первый раз станет площадкой, на которой ведущие эксперты обсудят интеграцию науки и образования в бизнес. Удачным примером этой синергии является водородная энергетика, применение которой может оказать влияние на смежные отрасли и стать драйвером устойчивого и инновационного развития. "Наш регион становится местом для отработки и внедрения водородных технологий в энергетике и транспорте. Желаю успехов нашему проекту и приглашаю всех участников водородной отрасли к нам. Ведь параллельно с производством водорода под него будет формироваться научная база Сахалинского государственного университета", - приводит пресс-служба слова губернатора Валерия Лимаренко. По мнению главы регионального министерства экономического развития Алексея Успенского, дальнейшая реализация проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" позволит региону в ближайшие десятилетия оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на российский Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Также на Сахалине идет строительство нефтегазового индустриального парка, резиденты которого разместят в нем производственные участки для обслуживания добывающих предприятий. Это поспособствует снижению зависимости от поставок оборудования и комплектующих из-за рубежа. "Сахалинская область сейчас нацелена на увеличение глубины переработки природных ресурсов. Электричеством, полученным из водорода, будут снабжать отдаленные населенные пункты, обеспечивать работу общественного транспорта и тяжелой техники, работающей на экологически чистом топливе. Технологии, разработка которых сегодня идет на Сахалине, станут основой для аналогичных проектов по всей стране", – подчеркнул министр. По словам Успенского, водородная энергия может решить вопрос энергоснабжения изолированных территорий, например, Курильских островов и северных районов Сахалина, а также Арктики, заменив уголь и дизельное топливо, которые тысячами тонн ежегодно завозят в эти регионы. Настоящая революция может ждать и транспорт, который перестанет загрязнять окружающую среду: грузовики, поезда, корабли и водоробусы, приходящие на смену привычному общественному транспорту, в скором времени станут реальностью. Как отметил член экспертного совета Российского газового общества Алексей Фадеев, сахалинский шельф – это полигон для отработки новейших решений и технологий, а форум в Южно-Сахалинске дает возможность узнать, чем живет нефтегазовый мир Дальнего Востока и не только, а также получить информацию, как развиваются энергетические проекты в современных макроэкономических условиях, какие меры предлагаются государством для достижения технологического суверенитета, как компании реализуют возможности по созданию новых импортозамещающих решений. Двадцать восьмой Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" пройдет в Южно-Сахалинске 2-4 октября. Авторитетная и эффективная платформа для межотраслевого взаимодействия и обсуждения актуальных достижений и вызовов энергетического комплекса каждый год собирает лидеров российской и международной нефтегазовой отрасли, смежных индустрий и ведомств, представителей государственной власти, науки и образования, экспертов и инвесторов.
https://ria.ru/20240822/sakhalin-1967819405.html
https://ria.ru/20240821/forum-1967470518.html
https://ria.ru/20240821/arkhipelag_2024-1967574876.html
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сахалин
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сахалинская область, сахалин, дальний восток, южно-сахалинск, валерий лимаренко, сахалин-2, российское газовое общество
Сахалинская область, Сахалин, Дальний Восток, Южно-Сахалинск, Валерий Лимаренко, Сахалин-2, Российское газовое общество

Водородная энергетика станет важным треком на форуме "Нефть и газ Сахалина"

© iStock.com / Scharfsinn86Инженер на водородном заводе
Инженер на водородном заводе - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© iStock.com / Scharfsinn86
Инженер на водородном заводе
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 авг – РИА Новости. Одним из главных треков 28-го Дальневосточного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина" станет водородная энергетика, сообщили журналистам в правительстве Сахалинской области.
По информации пресс-службы, форум уже не в первый раз станет площадкой, на которой ведущие эксперты обсудят интеграцию науки и образования в бизнес. Удачным примером этой синергии является водородная энергетика, применение которой может оказать влияние на смежные отрасли и стать драйвером устойчивого и инновационного развития.
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"Наш регион становится местом для отработки и внедрения водородных технологий в энергетике и транспорте. Желаю успехов нашему проекту и приглашаю всех участников водородной отрасли к нам. Ведь параллельно с производством водорода под него будет формироваться научная база Сахалинского государственного университета", - приводит пресс-служба слова губернатора Валерия Лимаренко.
По мнению главы регионального министерства экономического развития Алексея Успенского, дальнейшая реализация проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" позволит региону в ближайшие десятилетия оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на российский Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Также на Сахалине идет строительство нефтегазового индустриального парка, резиденты которого разместят в нем производственные участки для обслуживания добывающих предприятий. Это поспособствует снижению зависимости от поставок оборудования и комплектующих из-за рубежа.
"Сахалинская область сейчас нацелена на увеличение глубины переработки природных ресурсов. Электричеством, полученным из водорода, будут снабжать отдаленные населенные пункты, обеспечивать работу общественного транспорта и тяжелой техники, работающей на экологически чистом топливе. Технологии, разработка которых сегодня идет на Сахалине, станут основой для аналогичных проектов по всей стране", – подчеркнул министр.
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По словам Успенского, водородная энергия может решить вопрос энергоснабжения изолированных территорий, например, Курильских островов и северных районов Сахалина, а также Арктики, заменив уголь и дизельное топливо, которые тысячами тонн ежегодно завозят в эти регионы. Настоящая революция может ждать и транспорт, который перестанет загрязнять окружающую среду: грузовики, поезда, корабли и водоробусы, приходящие на смену привычному общественному транспорту, в скором времени станут реальностью.
Как отметил член экспертного совета Российского газового общества Алексей Фадеев, сахалинский шельф – это полигон для отработки новейших решений и технологий, а форум в Южно-Сахалинске дает возможность узнать, чем живет нефтегазовый мир Дальнего Востока и не только, а также получить информацию, как развиваются энергетические проекты в современных макроэкономических условиях, какие меры предлагаются государством для достижения технологического суверенитета, как компании реализуют возможности по созданию новых импортозамещающих решений.
Двадцать восьмой Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" пройдет в Южно-Сахалинске 2-4 октября. Авторитетная и эффективная платформа для межотраслевого взаимодействия и обсуждения актуальных достижений и вызовов энергетического комплекса каждый год собирает лидеров российской и международной нефтегазовой отрасли, смежных индустрий и ведомств, представителей государственной власти, науки и образования, экспертов и инвесторов.
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Сахалинская областьСахалинДальний ВостокЮжно-СахалинскВалерий ЛимаренкоСахалин-2Российское газовое общество
 
 
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