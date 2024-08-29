https://ria.ru/20240829/flot-1969107663.html
Корабли Севфлота провели учения по оказанию помощи судну в Арктике
Корабли Севфлота провели учения по оказанию помощи судну в Арктике - РИА Новости, 29.08.2024
Корабли Севфлота провели учения по оказанию помощи судну в Арктике
Боевые корабли Северного флота провели учения по оказанию помощи судну, терпящему бедствие в Арктике, в акватории моря Лаптевых, сообщает пресс-служба Северного РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T06:01
2024-08-29T06:01
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Боевые корабли Северного флота провели учения по оказанию помощи судну, терпящему бедствие в Арктике, в акватории моря Лаптевых, сообщает пресс-служба Северного флота. "Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана, провёл в акватории моря Лаптевых учение по оказанию помощи судну, терпящему бедствие в Арктике", - говорится в сообщении. По легенде учения, на танкере, следующем по Северному морскому пути, загорелись несколько помещений. Роль терпящего бедствие судна отводится танкеру "Сергей Осипов". С получением сигнала бедствия командование отряда боевых кораблей Севфлота, находящееся на борту БПК "Вице-адмирал Кулаков", приступило к проведению поисково-спасательной операции. На боевых кораблях и спасательно-буксирном судне были сформированы аварийно-спасательные группы, которые на быстроходных лодках направились к аварийному объекту. С борта большого противолодочного корабля в воздух поднялся поисково-спасательный вертолёт Ка-27 для экстренной эвакуации раненого с борта терпящего бедствия судна, военные медики подготовили к приёму пострадавших медицинский блок и операционную. На учениях моряки Севфлота отрабатывают свои действия при тушении пожара и спасении людей, оказавшихся в море. Отмечается, что в составе отряда действуют большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов".
https://ria.ru/20240706/fregat-1957925139.html
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арктика, северный ледовитый океан, ка-27, безопасность, россия, вмф рф, северный флот вмф россии
Арктика, Северный Ледовитый океан, Ка-27, Безопасность, Россия, ВМФ РФ, Северный флот ВМФ России
Корабли Севфлота провели учения по оказанию помощи судну в Арктике
Корабли Северного флота на учениях отработали оказание помощи судну в Арктике
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Боевые корабли Северного флота провели учения по оказанию помощи судну, терпящему бедствие в Арктике, в акватории моря Лаптевых, сообщает пресс-служба Северного флота.
"Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана
, провёл в акватории моря Лаптевых учение по оказанию помощи судну, терпящему бедствие в Арктике", - говорится в сообщении.
По легенде учения, на танкере, следующем по Северному морскому пути, загорелись несколько помещений. Роль терпящего бедствие судна отводится танкеру "Сергей Осипов". С получением сигнала бедствия командование отряда боевых кораблей Севфлота, находящееся на борту БПК "Вице-адмирал Кулаков", приступило к проведению поисково-спасательной операции.
На боевых кораблях и спасательно-буксирном судне были сформированы аварийно-спасательные группы, которые на быстроходных лодках направились к аварийному объекту. С борта большого противолодочного корабля в воздух поднялся поисково-спасательный вертолёт Ка-27 для экстренной эвакуации раненого с борта терпящего бедствия судна, военные медики подготовили к приёму пострадавших медицинский блок и операционную.
На учениях моряки Севфлота отрабатывают свои действия при тушении пожара и спасении людей, оказавшихся в море.
Отмечается, что в составе отряда действуют большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов".