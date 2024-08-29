https://ria.ru/20240829/feodosija-1969120135.html

На юго-востоке Крыма пройдут учения военных

На юго-востоке Крыма пройдут учения военных - РИА Новости, 29.08.2024

На юго-востоке Крыма пройдут учения военных

Учения военных пройдут в четверг в Феодосии на юго-востоке Крыма, сообщает администрация города. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:16

2024-08-29T09:16

2024-08-29T09:17

феодосия

россия

безопасность

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Учения военных пройдут в четверг в Феодосии на юго-востоке Крыма, сообщает администрация города. "Сегодня, 29 августа, с 10.00 до 13.00 в районе 4-го и 13-го причалов состоятся практические стрельбы из различных видов оружия", - говорится в сообщении. Власти призвали сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

https://ria.ru/20240828/novorossiysk-1968960989.html

феодосия

россия

республика крым

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феодосия, россия, безопасность, республика крым