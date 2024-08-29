https://ria.ru/20240829/feodosija-1969120135.html
На юго-востоке Крыма пройдут учения военных
На юго-востоке Крыма пройдут учения военных - РИА Новости, 29.08.2024
На юго-востоке Крыма пройдут учения военных
Учения военных пройдут в четверг в Феодосии на юго-востоке Крыма, сообщает администрация города. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:16
2024-08-29T09:16
2024-08-29T09:17
феодосия
россия
безопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Учения военных пройдут в четверг в Феодосии на юго-востоке Крыма, сообщает администрация города. "Сегодня, 29 августа, с 10.00 до 13.00 в районе 4-го и 13-го причалов состоятся практические стрельбы из различных видов оружия", - говорится в сообщении. Власти призвали сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.
https://ria.ru/20240828/novorossiysk-1968960989.html
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феодосия, россия, безопасность, республика крым
Феодосия, Россия, Безопасность, Республика Крым
На юго-востоке Крыма пройдут учения военных
В Феодосии в четверг в районе 4-го и 13-го причалов пройдут учения военных