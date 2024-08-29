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В МИД России прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:33 29.08.2024 (обновлено: 11:33 30.08.2024)
https://ria.ru/20240829/f-16-1969351566.html
В МИД России прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине
В МИД России прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине - РИА Новости, 30.08.2024
В МИД России прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник иронично назвал уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-29T23:33
2024-08-30T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник иронично назвал уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, достойным началом для американского "чудо-оружия" в руках "бедуинов". Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением". "Достойное начало для нового "вундерваффе" в руках бедуинов - американский самолет американской ракетой", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя заявление Безуглой. Также он иронично отметил, что украинские военные не дали российским военнослужащим получить премию за уничтожение самолета, сбив его самостоятельно. Ранее в четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
https://ria.ru/20240829/f-16-1969348244.html
https://ria.ru/20240829/istrebitel-1969338642.html
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в мире, украина, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, F-16
В МИД России прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине

Мирошник иронично назвал ликвидацию F-16 из Patriot на Украине достойным началом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник иронично назвал уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, достойным началом для американского "чудо-оружия" в руках "бедуинов".
Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением".
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
"Открыто признать": в Германии выступили с обвинением из-за сбитого F-16
29 августа, 23:08
"Достойное начало для нового "вундерваффе" в руках бедуинов - американский самолет американской ракетой", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя заявление Безуглой.
Также он иронично отметил, что украинские военные не дали российским военнослужащим получить премию за уничтожение самолета, сбив его самостоятельно.
Ранее в четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Раде выступили с неожиданным заявлением о сбитом F-16
29 августа, 21:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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