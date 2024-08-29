https://ria.ru/20240829/f-16-1969351566.html

В МИД России прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине

В МИД России прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине - РИА Новости, 30.08.2024

В МИД России прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник иронично назвал уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-29T23:33

2024-08-29T23:33

2024-08-30T11:33

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник иронично назвал уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, достойным началом для американского "чудо-оружия" в руках "бедуинов". Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением". "Достойное начало для нового "вундерваффе" в руках бедуинов - американский самолет американской ракетой", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя заявление Безуглой. Также он иронично отметил, что украинские военные не дали российским военнослужащим получить премию за уничтожение самолета, сбив его самостоятельно. Ранее в четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.

https://ria.ru/20240829/f-16-1969348244.html

https://ria.ru/20240829/istrebitel-1969338642.html

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в мире, украина, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, f-16