https://ria.ru/20240829/f-16-1969348244.html

"Открыто признать": в Германии выступили с обвинением из-за сбитого F-16

"Открыто признать": в Германии выступили с обвинением из-за сбитого F-16 - РИА Новости, 30.08.2024

"Открыто признать": в Германии выступили с обвинением из-за сбитого F-16

Западные СМИ распространяли ложную информацию о причинах крушения американского истребителя F-16 на Украине вместо того, чтобы признать правду, заявил немецкий... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-29T23:08

2024-08-29T23:08

2024-08-30T11:06

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Западные СМИ распространяли ложную информацию о причинах крушения американского истребителя F-16 на Украине вместо того, чтобы признать правду, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбила ракета ЗРК Patriot."Вместо того, чтобы открыто признать это, была распространена альтернативная правда", — написал Репке.По словам журналиста, уже несколько источников подтвердили тот факт, что предоставленный США самолет был сбит американским комплексом ПВО.Накануне издание "Страна.ua" сообщило о гибели украинского летчика, проходившего обучение на этом самолете. Согласно некрологу, пилот Алексей Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии американских истребителей на Украину. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 самолетов. СМИ обратило внимание, что это произошло только через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их отправку в постсоветскую республику.На пресс-конференции в понедельник, 27 августа, глава киевского режима утверждал, что днем ранее украинские военные применили F-16 во время ударов российских войск: они якобы сбивали ими ракеты и дроны.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва рассматривает передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, самолеты будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.

https://ria.ru/20240829/f-16-1969324199.html

https://ria.ru/20240829/f-16-1969312873.html

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в мире, украина, сша, f-16, вооруженные силы украины, зрк patriot, германия, верховная рада украины