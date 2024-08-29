Генштаб ВСУ признал потерю первого истребителя F-16
Генштаб ВСУ признал крушение переданного Украине истребителя F-16
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В ходе воздушного боя F-16 продемонстрировали высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты. <...> Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб", — говорится в заявлении.
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Как указали в Генштабе, причины ЧП устанавливает специальная комиссия Министерства обороны Украины, которая работает в районе крушения.
О том, что один из переданных ВСУ истребителей потерпел катастрофу, ранее в четверг писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным СМИ, вероятная причина — ошибка пилота.
Накануне издание "Страна.ua" сообщило о гибели украинского летчика, проходившего обучение на этом самолете. Согласно некрологу, пилот Алексей Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
При этом в Пентагоне отказались подтвердить РИА Новости информацию о крушении F-16.
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В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии американских истребителей на Украину. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 самолетов. СМИ обратило внимание, что это произошло только через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их отправку в постсоветскую республику.
На пресс-конференции в понедельник, 27 августа, глава киевского режима утверждал, что днем ранее украинские военные применили F-16 во время ударов российских войск: они якобы сбивали ими ракеты и дроны.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва рассматривает передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, самолеты будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
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