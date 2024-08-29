https://ria.ru/20240829/f-16-1969312873.html

В Пентагоне отказались подтверждать первое крушение F-16 на Украине

В Пентагоне отказались подтверждать первое крушение F-16 на Украине - РИА Новости, 29.08.2024

В Пентагоне отказались подтверждать первое крушение F-16 на Украине

Министерство обороны США отказалось подтвердить РИА Новости информацию о первом крушении американского истребителя F-16 на Украине. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:54

2024-08-29T18:54

2024-08-29T18:57

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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Министерство обороны США отказалось подтвердить РИА Новости информацию о первом крушении американского истребителя F-16 на Украине.Ранее в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота."Извините, не можем подтвердить что-либо из этого", - заявил представитель американского оборонного ведомства на просьбу агентства подтвердить информацию о крушении F-16 на Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969303977.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, министерство обороны сша, нато