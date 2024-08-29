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В Пентагоне отказались подтверждать первое крушение F-16 на Украине - РИА Новости, 29.08.2024
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18:54 29.08.2024 (обновлено: 18:57 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/f-16-1969312873.html
В Пентагоне отказались подтверждать первое крушение F-16 на Украине
В Пентагоне отказались подтверждать первое крушение F-16 на Украине - РИА Новости, 29.08.2024
В Пентагоне отказались подтверждать первое крушение F-16 на Украине
Министерство обороны США отказалось подтвердить РИА Новости информацию о первом крушении американского истребителя F-16 на Украине. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:54
2024-08-29T18:57
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Министерство обороны США отказалось подтвердить РИА Новости информацию о первом крушении американского истребителя F-16 на Украине.Ранее в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота."Извините, не можем подтвердить что-либо из этого", - заявил представитель американского оборонного ведомства на просьбу агентства подтвердить информацию о крушении F-16 на Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
В Пентагоне отказались подтверждать первое крушение F-16 на Украине

МО США отказалось подтверждать первое крушение истребителя F-16 на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Министерство обороны США отказалось подтвердить РИА Новости информацию о первом крушении американского истребителя F-16 на Украине.
Ранее в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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18 августа, 08:00
"Извините, не можем подтвердить что-либо из этого", - заявил представитель американского оборонного ведомства на просьбу агентства подтвердить информацию о крушении F-16 на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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