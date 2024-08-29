В Пентагоне отказались подтверждать первое крушение F-16 на Украине
МО США отказалось подтверждать первое крушение истребителя F-16 на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Министерство обороны США отказалось подтвердить РИА Новости информацию о первом крушении американского истребителя F-16 на Украине.
Ранее в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота.
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"Извините, не можем подтвердить что-либо из этого", - заявил представитель американского оборонного ведомства на просьбу агентства подтвердить информацию о крушении F-16 на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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