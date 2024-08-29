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Нидерланды не вводили ограничений на использование Киевом F-16 - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 29.08.2024 (обновлено: 10:05 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/f-16-1969133284.html
Нидерланды не вводили ограничений на использование Киевом F-16
Нидерланды не вводили ограничений на использование Киевом F-16 - РИА Новости, 29.08.2024
Нидерланды не вводили ограничений на использование Киевом F-16
Нидерланды не вводили ограничений на использование Украиной истребителей F-16, в том числе над территорией РФ, заявил командующий ВС королевства Онно... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:54
2024-08-29T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
киев
украина
f-16
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ГААГА, 29 авг - РИА Новости. Нидерланды не вводили ограничений на использование Украиной истребителей F-16, в том числе над территорией РФ, заявил командующий ВС королевства Онно Эйхельсхейм."Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны", - сказал Эйхельсхейм нидерландским СМИ, говоря об использовании истребителей Киевом над территорией России.В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, нидерланды, киев, украина, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Киев, Украина, F-16
Нидерланды не вводили ограничений на использование Киевом F-16

ВС Нидерландов не вводили ограничений на использование Украиной F-16 над Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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ГААГА, 29 авг - РИА Новости. Нидерланды не вводили ограничений на использование Украиной истребителей F-16, в том числе над территорией РФ, заявил командующий ВС королевства Онно Эйхельсхейм.
«
"Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны", - сказал Эйхельсхейм нидерландским СМИ, говоря об использовании истребителей Киевом над территорией России.
В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Знаем их еще с училища". Что в российской армии говорят об F-16
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыКиевУкраинаF-16
 
 
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