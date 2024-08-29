https://ria.ru/20240829/energetika-1969267215.html

Правительство выделит средства на энергетическую отрасль в новых регионах

Правительство выделит средства на энергетическую отрасль в новых регионах - РИА Новости, 29.08.2024

Правительство выделит средства на энергетическую отрасль в новых регионах

Кабмин выделит на повышение эффективности системы электроснабжения в новых регионах РФ более 2 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:02

2024-08-29T16:02

2024-08-29T16:12

россия

экономика

донецкая народная республика

луганская народная республика

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Кабмин выделит на повышение эффективности системы электроснабжения в новых регионах РФ более 2 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в четверг проводит заседание правительства. На заседании премьер напомнил, что ранее кабмин направил около 6 миллиардов рублей на закупку электрооборудования и свыше 1 миллиарда рублей на восстановление распределительных сетей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Сегодня дополнительно выделим еще более 2 миллиардов рублей для формирования материально-технического резерва. Эти средства позволят оперативно устранять возникающие неисправности системы электроснабжения, своевременно осуществлять ее обслуживание, приобретать современные отечественные устройства, комплектующие, чтобы люди, промышленные и социальные объекты новых регионов были обеспечены светом", — сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240829/finansirovanie-1969263950.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин