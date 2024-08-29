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Правительство выделит средства на энергетическую отрасль в новых регионах - РИА Новости, 29.08.2024
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16:02 29.08.2024 (обновлено: 16:12 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/energetika-1969267215.html
Правительство выделит средства на энергетическую отрасль в новых регионах
Правительство выделит средства на энергетическую отрасль в новых регионах - РИА Новости, 29.08.2024
Правительство выделит средства на энергетическую отрасль в новых регионах
Кабмин выделит на повышение эффективности системы электроснабжения в новых регионах РФ более 2 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:02
2024-08-29T16:12
россия
экономика
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Кабмин выделит на повышение эффективности системы электроснабжения в новых регионах РФ более 2 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в четверг проводит заседание правительства. На заседании премьер напомнил, что ранее кабмин направил около 6 миллиардов рублей на закупку электрооборудования и свыше 1 миллиарда рублей на восстановление распределительных сетей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Сегодня дополнительно выделим еще более 2 миллиардов рублей для формирования материально-технического резерва. Эти средства позволят оперативно устранять возникающие неисправности системы электроснабжения, своевременно осуществлять ее обслуживание, приобретать современные отечественные устройства, комплектующие, чтобы люди, промышленные и социальные объекты новых регионов были обеспечены светом", — сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240829/finansirovanie-1969263950.html
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россия, экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин
Правительство выделит средства на энергетическую отрасль в новых регионах

Мишустин: на улучшение энергетической отрасли в новых регионах выделят 2 млрд

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Кабмин выделит на повышение эффективности системы электроснабжения в новых регионах РФ более 2 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг проводит заседание правительства. На заседании премьер напомнил, что ранее кабмин направил около 6 миллиардов рублей на закупку электрооборудования и свыше 1 миллиарда рублей на восстановление распределительных сетей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Сегодня дополнительно выделим еще более 2 миллиардов рублей для формирования материально-технического резерва. Эти средства позволят оперативно устранять возникающие неисправности системы электроснабжения, своевременно осуществлять ее обслуживание, приобретать современные отечественные устройства, комплектующие, чтобы люди, промышленные и социальные объекты новых регионов были обеспечены светом", — сказал Мишустин.
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РоссияЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМихаил Мишустин
 
 
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