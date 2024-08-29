https://ria.ru/20240829/eksport-1969299189.html

Экспорт зерна из Подмосковья вырос более чем в шесть раз

Экспорт зерна из Подмосковья вырос более чем в шесть раз - РИА Новости, 29.08.2024

Экспорт зерна из Подмосковья вырос более чем в шесть раз

Экспорт зерна из Подмосковья к середине августа текущего года увеличился в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:42

2024-08-29T17:42

2024-08-29T17:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экспорт

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экспорт зерна из Подмосковья к середине августа текущего года увеличился в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Экспорт зерновых культур, произведённых в Московской области, к середине августа текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем составил 92 918 тонн, что в 6,3 раза превышает показатель сопоставимого периода 2023 года", - отметили в пресс-службе. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Двойных, ключевыми направлениями поставок стали страны Ближнего Востока и Закавказья, на которые пришлось 50,2% от общего объёма экспорта. В страны Азии было направлено 41,3% зерна, в Восточную Европу - 6,9%, в Юго-Восточную Азию - 1,3%. "По данным ФГБУ "Агроэкспорт", наиболее значимый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по таким видам зерновых, как пшеница, кукуруза, ячмень, сорго и овёс. Экспорт пшеницы увеличился в 10 раз, достигнув объема в 34 407 тонн, кукурузы — в 10 раз по объему (37 686 тонн), ячменя — в 6,6 раз (9 267 тонн), а экспорт овса возрос на 135% (3 877 тонн)", - отметил Двойных, слова которого приводит пресс-служба минсельхозпрода.

https://ria.ru/20240822/sok-1967884452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), экспорт