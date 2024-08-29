https://ria.ru/20240829/ekopremiya-1969224827.html

Призеры экопремии из трех стран впервые участвуют в конференции МГУ

Призеры экопремии из трех стран впервые участвуют в конференции МГУ - РИА Новости, 29.08.2024

Призеры экопремии из трех стран впервые участвуют в конференции МГУ

Впервые призеры Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" из Китая, Индии и Ливана участвуют в Международной школе по экологии на площадке РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:08

2024-08-29T14:08

2024-08-29T14:08

россия

индия

ливан

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

мгу имени м. в. ломоносова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969220575_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_9685730dd2314cb5f2907579e2632f70.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Впервые призеры Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" из Китая, Индии и Ливана участвуют в Международной школе по экологии на площадке МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. "Впервые призеры премии "Экология – дело каждого" из Китая, Индии и Ливана принимают участие в уникальном образовательном процессе на базе МГУ. Чжихуа Тан, Рамачандаран Шастри и Галина Аббас мечтали побывать в России. Они узнают много важного и интересного о новейших практиках в области контроля за окружающей средой. Обменяются научным и практическим опытом по реализации экологических проектов и смогут популяризировать их во благо экобезопасности наших стран. Я благодарю коллег, экспертов МГУ и ученых РАН за такую возможность и реальное международное взаимодействие с целью защиты природы", – отметила Радионова, слова которой в пресс-службе ведомства. Она рассказала, что с 26 августа по 4 сентября 2024 года на базе Химического факультета МГУ проходит вторая Международная школа по экологии. Во время обучающей программы зарубежные призеры узнают об актуальных технологиях по обращению с опасными отходами, методах ликвидации объектов накопленного экологического вреда, проблемах Арктики и путях их решения, способах улучшения климатических условий. Их ждут лекционные и практические занятия под руководством ведущих российских и зарубежных специалистов, а также живое общение с коллегами из разных стран и экспертами в области экологии. Всего на конференцию приглашены 25 представителей из 11 стран: Азербайджана, Белоруссии, Египта, Индии, Китая, Ливана, Монголии, Нигерии, Туниса, Турции, Узбекистана. По словам Радионовой, конкурсанты из Китая – многократные победители и ежегодно занимают призовые места. В каждом сезоне сотни детей присылают свои работы – рисунки, видеоролики, фотографии в защиту экологии. За экологическое просвещение педагог команды из КНР Чжихуа Тан был удостоен благодарности от Росприроднадзора, которую вручили послу Китайской Народной Республики в России. Кроме того, в конференции МГУ также участвует президент Ассоциации выпускников РУДН в Ливане Галина Аббас. Она проводит большую работу по вовлечению подростков и молодежи к участию в экологических проектах. Большинство ее подопечных стали призерами и победителями премии, их работы были особо отмечены членами жюри. Большой вклад в популяризацию экологической культуры в Индии также вносит Рамачандаран Шастри – автор множества книг о международных отношениях. Он рассказывает индийским школьникам о премии Росприроднадзора и возможности проявить заботу об экологии. Писатель помог незрячим и слабовидящим ребятам из интерната подготовить конкурсные работы и продолжает вовлекать детей в природоохранную тему. "Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету.

https://ria.ru/20240828/svalki-1969005930.html

https://ria.ru/20240808/putin-1965010758.html

россия

индия

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, индия, ливан, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мгу имени м. в. ломоносова