https://ria.ru/20240829/efimov-1969042282.html
Ефимов: с начала реновации число стартовых площадок в Москве выросло втрое
Ефимов: с начала реновации число стартовых площадок в Москве выросло втрое - РИА Новости, 29.08.2024
Ефимов: с начала реновации число стартовых площадок в Москве выросло втрое
Москве с начала реализации реновации количество стартовых площадок для строительства домов увеличилось втрое, сейчас они позволяют построить более 10 миллионов... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:10
2024-08-29T10:10
2024-08-29T10:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058055_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44a60de8c68ff3772046b9827fe31de1.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Москве с начала реализации реновации количество стартовых площадок для строительства домов увеличилось втрое, сейчас они позволяют построить более 10 миллионов квадратных метров жилья, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В августе этого года в список стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации добавилось восемь территорий. Общая площадь квартир в новостройках составит 146 тысяч квадратных метров. Благодаря дополнительно подобранным территориям город сможет обеспечить новым жильем свыше пяти тысяч москвичей из 29 расселяемых домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении указали, что на данный момент в Москве расположена 631 стартовая площадка. Тут построят современные жилые комплексы с квартирами в рамках реновации. Общая площадь жилья составит около 10,3 миллиона квадратных метров.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что с начала программы реновации больше всего площадок подобрали на востоке Москвы- 112. На северо-востоке города подобрали 93 площадки, а на юго-востоке – 88.Сейчас в столице продолжается подбор дополнительных территорий.
https://ria.ru/20240828/efimov-1968823278.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058055_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e30f973ddafb3cb21b6b69ad419ead51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Москве с начала реализации реновации количество стартовых площадок для строительства домов увеличилось втрое, сейчас они позволяют построить более 10 миллионов квадратных метров жилья, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В августе этого года в список стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации добавилось восемь территорий. Общая площадь квартир в новостройках составит 146 тысяч квадратных метров. Благодаря дополнительно подобранным территориям город сможет обеспечить новым жильем свыше пяти тысяч москвичей из 29 расселяемых домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указали, что на данный момент в Москве расположена 631 стартовая площадка. Тут построят современные жилые комплексы с квартирами в рамках реновации. Общая площадь жилья составит около 10,3 миллиона квадратных метров.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
сообщил, что с начала программы реновации больше всего площадок подобрали на востоке Москвы- 112. На северо-востоке города подобрали 93 площадки, а на юго-востоке – 88.
Сейчас в столице продолжается подбор дополнительных территорий.