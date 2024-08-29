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На Московском скоростном диаметре восстановили движение после аварии

На Московском скоростном диаметре восстановили движение после аварии - РИА Новости, 29.08.2024

На Московском скоростном диаметре восстановили движение после аварии

Движение восстановлено на Московском скоростном диаметре (МСД), где ранее столкнулись два грузовика, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T01:15

2024-08-29T01:15

2024-08-29T01:15

происшествия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение восстановлено на Московском скоростном диаметре (МСД), где ранее столкнулись два грузовика, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее столичный дептранс сообщал, что два грузовика столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД), две полосы из трех были заняты, движение в сторону центра затруднено. "Движение на МСД восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240827/dtp-1968863260.html

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происшествия, москва, россия