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На Московском скоростном диаметре восстановили движение после аварии - РИА Новости, 29.08.2024
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01:15 29.08.2024
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На Московском скоростном диаметре восстановили движение после аварии
На Московском скоростном диаметре восстановили движение после аварии - РИА Новости, 29.08.2024
На Московском скоростном диаметре восстановили движение после аварии
Движение восстановлено на Московском скоростном диаметре (МСД), где ранее столкнулись два грузовика, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T01:15
2024-08-29T01:15
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение восстановлено на Московском скоростном диаметре (МСД), где ранее столкнулись два грузовика, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее столичный дептранс сообщал, что два грузовика столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД), две полосы из трех были заняты, движение в сторону центра затруднено. "Движение на МСД восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На Московском скоростном диаметре восстановили движение после аварии

Дептранс: на МСД, где столкнулись два грузовика, восстановили движение

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчасток МСД
Участок МСД - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участок МСД . Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение восстановлено на Московском скоростном диаметре (МСД), где ранее столкнулись два грузовика, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее столичный дептранс сообщал, что два грузовика столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД), две полосы из трех были заняты, движение в сторону центра затруднено.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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27 августа, 23:39
"Движение на МСД восстановлено", - говорится в сообщении.
 
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