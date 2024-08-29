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Пушков прокомментировал обвинения, предъявленные Дурову во Франции - РИА Новости, 29.08.2024
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14:01 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/durov-1969223013.html
Пушков прокомментировал обвинения, предъявленные Дурову во Франции
Пушков прокомментировал обвинения, предъявленные Дурову во Франции - РИА Новости, 29.08.2024
Пушков прокомментировал обвинения, предъявленные Дурову во Франции
Подозрения в отношении бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова со стороны Франции полны лицемерия и подлогов, в их официальные обоснования мало кто верит, РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:01
2024-08-29T14:01
в мире
франция
павел дуров
алексей пушков
telegram
совет федерации рф
задержание павла дурова во франции
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подозрения в отношении бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова со стороны Франции полны лицемерия и подлогов, в их официальные обоснования мало кто верит, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков, об этом он написал в своем Telegram-канале. Дуров подозревается в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. "Они (подозрения в отношении Дурова - ред.) полны лицемерия и подлогов. Помнится, против (основателя WikiLeaks - ред.) Джулиана Ассанжа также были выдвинуты абсурдные обвинения, а по сути за ними скрывалось чисто политическое преследование", - написал Пушков. Сенатор также отметил, что Запад и дальше будет идти по пути усиления "политических репрессий". "Без них нынешнее либеральное правление, все более антинародное по содержанию и антинациональное по направленности, функционировать не может", - резюмировал политик. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон в своем заявлении отметил, что задержание основателя Telegram не политическое решение, и пообещал, что вердикт по делу Дурова будут выносить судьи. Парижская прокуратура в среду сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО. Он взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.
https://ria.ru/20240829/durov-1969198181.html
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в мире, франция, павел дуров, алексей пушков, telegram, совет федерации рф, задержание павла дурова во франции, россия
В мире, Франция, Павел Дуров, Алексей Пушков, Telegram, Совет Федерации РФ, Задержание Павла Дурова во Франции, Россия
Пушков прокомментировал обвинения, предъявленные Дурову во Франции

Пушков: французские обвинения в адрес Дурова полны лицемерия и подлогов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подозрения в отношении бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова со стороны Франции полны лицемерия и подлогов, в их официальные обоснования мало кто верит, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Дуров подозревается в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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"Они (подозрения в отношении Дурова - ред.) полны лицемерия и подлогов. Помнится, против (основателя WikiLeaks - ред.) Джулиана Ассанжа также были выдвинуты абсурдные обвинения, а по сути за ними скрывалось чисто политическое преследование", - написал Пушков.
Сенатор также отметил, что Запад и дальше будет идти по пути усиления "политических репрессий".
"Без них нынешнее либеральное правление, все более антинародное по содержанию и антинациональное по направленности, функционировать не может", - резюмировал политик.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон в своем заявлении отметил, что задержание основателя Telegram не политическое решение, и пообещал, что вердикт по делу Дурова будут выносить судьи.
Парижская прокуратура в среду сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО. Он взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:02
 
В миреФранцияПавел ДуровАлексей ПушковTelegramСовет Федерации РФЗадержание Павла Дурова во ФранцииРоссия
 
 
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