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В Румынии венгерский дипломат погиб в ДТП
В Румынии венгерский дипломат погиб в ДТП - РИА Новости, 29.08.2024
В Румынии венгерский дипломат погиб в ДТП
Венгерский дипломат погиб в ДТП в Румынии, автомобиль, за рулем которого он находился, столкнулся с грузовиком, сообщила пресс-служба инспектората по... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:42
2024-08-29T16:42
2024-08-29T16:42
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КИШИНЕВ, 29 авг - РИА Новости. Венгерский дипломат погиб в ДТП в Румынии, автомобиль, за рулем которого он находился, столкнулся с грузовиком, сообщила пресс-служба инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Тимиш. "29 августа грузовик, груженный древесиной, ехал по автомагистрали А1 Дева-Нэдлак из Тимишоары в Лугож, и в какой-то момент предположительно взорвалась одна из шин, из-за чего грузовик выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем, которым управлял 60-летний мужчина, а затем с двумя другими транспортными средствами. В результате удара 60-летний водитель скончался. Это был венгерский дипломат", - сообщили журналистам в инспекторате. Румынские СМИ со ссылкой на свои источники уточняют, что погиб консул Венгрии в Бухаресте. Полиция возбудила уголовное дело по факту совершения водителем грузовика непредумышленного убийства.
https://ria.ru/20240624/politseyskiy-1955193084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, тимишоара, венгрия
В мире, Румыния, Тимишоара, Венгрия
В Румынии венгерский дипломат погиб в ДТП
В Румынии машина с венгерским консулом столкнулась с грузовиком, дипломат погиб