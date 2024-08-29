https://ria.ru/20240829/dtp-1969281107.html

В Румынии венгерский дипломат погиб в ДТП

В Румынии венгерский дипломат погиб в ДТП - РИА Новости, 29.08.2024

В Румынии венгерский дипломат погиб в ДТП

Венгерский дипломат погиб в ДТП в Румынии, автомобиль, за рулем которого он находился, столкнулся с грузовиком, сообщила пресс-служба инспектората по... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:42

2024-08-29T16:42

2024-08-29T16:42

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КИШИНЕВ, 29 авг - РИА Новости. Венгерский дипломат погиб в ДТП в Румынии, автомобиль, за рулем которого он находился, столкнулся с грузовиком, сообщила пресс-служба инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Тимиш. "29 августа грузовик, груженный древесиной, ехал по автомагистрали А1 Дева-Нэдлак из Тимишоары в Лугож, и в какой-то момент предположительно взорвалась одна из шин, из-за чего грузовик выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем, которым управлял 60-летний мужчина, а затем с двумя другими транспортными средствами. В результате удара 60-летний водитель скончался. Это был венгерский дипломат", - сообщили журналистам в инспекторате. Румынские СМИ со ссылкой на свои источники уточняют, что погиб консул Венгрии в Бухаресте. Полиция возбудила уголовное дело по факту совершения водителем грузовика непредумышленного убийства.

https://ria.ru/20240624/politseyskiy-1955193084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, тимишоара, венгрия