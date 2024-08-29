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В Румынии венгерский дипломат погиб в ДТП - РИА Новости, 29.08.2024
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16:42 29.08.2024
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В Румынии венгерский дипломат погиб в ДТП
В Румынии венгерский дипломат погиб в ДТП - РИА Новости, 29.08.2024
В Румынии венгерский дипломат погиб в ДТП
Венгерский дипломат погиб в ДТП в Румынии, автомобиль, за рулем которого он находился, столкнулся с грузовиком, сообщила пресс-служба инспектората по... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:42
2024-08-29T16:42
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КИШИНЕВ, 29 авг - РИА Новости. Венгерский дипломат погиб в ДТП в Румынии, автомобиль, за рулем которого он находился, столкнулся с грузовиком, сообщила пресс-служба инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Тимиш. "29 августа грузовик, груженный древесиной, ехал по автомагистрали А1 Дева-Нэдлак из Тимишоары в Лугож, и в какой-то момент предположительно взорвалась одна из шин, из-за чего грузовик выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем, которым управлял 60-летний мужчина, а затем с двумя другими транспортными средствами. В результате удара 60-летний водитель скончался. Это был венгерский дипломат", - сообщили журналистам в инспекторате. Румынские СМИ со ссылкой на свои источники уточняют, что погиб консул Венгрии в Бухаресте. Полиция возбудила уголовное дело по факту совершения водителем грузовика непредумышленного убийства.
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в мире, румыния, тимишоара, венгрия
В мире, Румыния, Тимишоара, Венгрия
В Румынии венгерский дипломат погиб в ДТП

В Румынии машина с венгерским консулом столкнулась с грузовиком, дипломат погиб

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Румынии
Полицейские автомобили в Румынии - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 авг - РИА Новости. Венгерский дипломат погиб в ДТП в Румынии, автомобиль, за рулем которого он находился, столкнулся с грузовиком, сообщила пресс-служба инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Тимиш.
"29 августа грузовик, груженный древесиной, ехал по автомагистрали А1 Дева-Нэдлак из Тимишоары в Лугож, и в какой-то момент предположительно взорвалась одна из шин, из-за чего грузовик выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем, которым управлял 60-летний мужчина, а затем с двумя другими транспортными средствами. В результате удара 60-летний водитель скончался. Это был венгерский дипломат", - сообщили журналистам в инспекторате.
Румынские СМИ со ссылкой на свои источники уточняют, что погиб консул Венгрии в Бухаресте.
Полиция возбудила уголовное дело по факту совершения водителем грузовика непредумышленного убийства.
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