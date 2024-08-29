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В Москве резко выросла смертность детей при ДТП - РИА Новости, 29.08.2024
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14:38 29.08.2024
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В Москве резко выросла смертность детей при ДТП
В Москве резко выросла смертность детей при ДТП - РИА Новости, 29.08.2024
В Москве резко выросла смертность детей при ДТП
Смертность детей при ДТП в Москве увеличилась на 67% за последние 7 месяцев текущего года, рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:38
2024-08-29T14:38
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анастасия иванова
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Смертность детей при ДТП в Москве увеличилась на 67% за последние 7 месяцев текущего года, рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по г. Москва Анастасия Иванова. "Рост количества ДТП составляет 30% за 7 месяцев… И, к сожалению, количество погибших детей у нас увеличилось на 67%. Это совершенно бешеные цифры", - сказала Иванова.Она отметила, что зафиксировано более 90 тысяч нарушений ПДД со стороны водителей и 72 тысячи со стороны пешеходов. Кроме того, с начала года сотрудниками ГАИ пресечено более 41,5 тысячи нарушений правил перевозки детей в автомобиле.
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москва, россия, анастасия иванова, гибдд мвд рф, происшествия
Москва, Россия, Анастасия Иванова, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
В Москве резко выросла смертность детей при ДТП

ГАИ: смертность детей при ДТП в Москве выросла на 67% за 7 месяцев

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Смертность детей при ДТП в Москве увеличилась на 67% за последние 7 месяцев текущего года, рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по г. Москва Анастасия Иванова.
«
"Рост количества ДТП составляет 30% за 7 месяцев… И, к сожалению, количество погибших детей у нас увеличилось на 67%. Это совершенно бешеные цифры", - сказала Иванова.
Она отметила, что зафиксировано более 90 тысяч нарушений ПДД со стороны водителей и 72 тысячи со стороны пешеходов. Кроме того, с начала года сотрудниками ГАИ пресечено более 41,5 тысячи нарушений правил перевозки детей в автомобиле.
Ребенок с электросамокатом - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Госавтоинспекции призывают следить за поездками детей на электросамокатах
19 августа, 08:00
 
МоскваРоссияАнастасия ИвановаГИБДД МВД РФПроисшествия
 
 
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