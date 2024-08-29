https://ria.ru/20240829/dtp-1969234902.html

В Москве резко выросла смертность детей при ДТП

В Москве резко выросла смертность детей при ДТП - РИА Новости, 29.08.2024

В Москве резко выросла смертность детей при ДТП

Смертность детей при ДТП в Москве увеличилась на 67% за последние 7 месяцев текущего года, рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:38

2024-08-29T14:38

2024-08-29T14:38

москва

россия

анастасия иванова

гибдд мвд рф

происшествия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Смертность детей при ДТП в Москве увеличилась на 67% за последние 7 месяцев текущего года, рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по г. Москва Анастасия Иванова. "Рост количества ДТП составляет 30% за 7 месяцев… И, к сожалению, количество погибших детей у нас увеличилось на 67%. Это совершенно бешеные цифры", - сказала Иванова.Она отметила, что зафиксировано более 90 тысяч нарушений ПДД со стороны водителей и 72 тысячи со стороны пешеходов. Кроме того, с начала года сотрудниками ГАИ пресечено более 41,5 тысячи нарушений правил перевозки детей в автомобиле.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, анастасия иванова, гибдд мвд рф, происшествия