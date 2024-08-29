https://ria.ru/20240829/dtp-1969171496.html
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 29.08.2024
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
Два человека заживо сгорели в результате пожара после столкновения грузовика с легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщило МЧС региона. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:34
2024-08-29T11:34
2024-08-29T11:34
происшествия
нижегородская область
кстовский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Два человека заживо сгорели в результате пожара после столкновения грузовика с легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщило МЧС региона. ДТП произошло около 5 часов утра в четверг в Кстовском районе. "Возле населенного пункта Запрудное столкнулись грузовой и легковой автомобили, после чего загорелись. Пожарные МЧС России потушили пожар. К сожалению, два человека погибли (мужчины, личность устанавливается). Тела погибших деблокировали из автомобилей специалисты чрезвычайного ведомства", - говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба регионального управления МВД, по предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Газель".
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нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, кстовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Кстовский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Кстовском районе два человека заживо сгорели в ДТП с грузовиком и легковушкой