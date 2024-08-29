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В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 29.08.2024
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11:34 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/dtp-1969171496.html
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 29.08.2024
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
Два человека заживо сгорели в результате пожара после столкновения грузовика с легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщило МЧС региона. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:34
2024-08-29T11:34
происшествия
нижегородская область
кстовский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Два человека заживо сгорели в результате пожара после столкновения грузовика с легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщило МЧС региона. ДТП произошло около 5 часов утра в четверг в Кстовском районе. "Возле населенного пункта Запрудное столкнулись грузовой и легковой автомобили, после чего загорелись. Пожарные МЧС России потушили пожар. К сожалению, два человека погибли (мужчины, личность устанавливается). Тела погибших деблокировали из автомобилей специалисты чрезвычайного ведомства", - говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба регионального управления МВД, по предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Газель".
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
нижегородская область
кстовский район
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происшествия, нижегородская область, кстовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Кстовский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Кстовском районе два человека заживо сгорели в ДТП с грузовиком и легковушкой

© Фото : МЧС Нижегородской области/TelegramПоследствия пожара после столкновения грузовика с легковым автомобилем в Нижегородской области
Последствия пожара после столкновения грузовика с легковым автомобилем в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : МЧС Нижегородской области/Telegram
Последствия пожара после столкновения грузовика с легковым автомобилем в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Два человека заживо сгорели в результате пожара после столкновения грузовика с легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщило МЧС региона.
ДТП произошло около 5 часов утра в четверг в Кстовском районе.
"Возле населенного пункта Запрудное столкнулись грузовой и легковой автомобили, после чего загорелись. Пожарные МЧС России потушили пожар. К сожалению, два человека погибли (мужчины, личность устанавливается). Тела погибших деблокировали из автомобилей специалисты чрезвычайного ведомства", - говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба регионального управления МВД, по предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Газель".
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ПроисшествияНижегородская областьКстовский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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