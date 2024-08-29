https://ria.ru/20240829/dtp-1969171496.html

В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 29.08.2024

В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

Два человека заживо сгорели в результате пожара после столкновения грузовика с легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщило МЧС региона. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T11:34

2024-08-29T11:34

2024-08-29T11:34

происшествия

нижегородская область

кстовский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Два человека заживо сгорели в результате пожара после столкновения грузовика с легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщило МЧС региона. ДТП произошло около 5 часов утра в четверг в Кстовском районе. "Возле населенного пункта Запрудное столкнулись грузовой и легковой автомобили, после чего загорелись. Пожарные МЧС России потушили пожар. К сожалению, два человека погибли (мужчины, личность устанавливается). Тела погибших деблокировали из автомобилей специалисты чрезвычайного ведомства", - говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба регионального управления МВД, по предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Газель".

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

нижегородская область

кстовский район

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, кстовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)