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В Югре вахтовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.08.2024
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08:39 29.08.2024 (обновлено: 09:33 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/dtp-1969116907.html
В Югре вахтовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Югре вахтовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.08.2024
В Югре вахтовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Шесть человек пострадали в результате ДТП с вахтовым автобусом на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил глава департамента здравоохранения Югры... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T08:39
2024-08-29T09:33
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
когалым
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате ДТП с вахтовым автобусом на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем Telegram-канале."Сегодня в 6.28 (4.28 мск) на 26-м километре трассы Когалым-Ноябрьск произошло ДТП с вахтовым автобусом. В момент происшествия в автобусе находились 11 человек, включая водителя. На месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи из Когалыма. Шесть пострадавших легкой и средней степени тяжести доставлены в Когалымскую городскую больницу", - написал Добровольский.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
ханты-мансийский автономный округ
когалым
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, когалым
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Когалым
В Югре вахтовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Югре шесть человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом на трассе

© Фото : Доктор DAA/TelegramДТП на 26 км трассы Когалым-Ноябрьск с вахтовым автобусом
ДТП на 26 км трассы Когалым-Ноябрьск с вахтовым автобусом - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Доктор DAA/Telegram
ДТП на 26 км трассы Когалым-Ноябрьск с вахтовым автобусом
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате ДТП с вахтовым автобусом на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем Telegram-канале.
"Сегодня в 6.28 (4.28 мск) на 26-м километре трассы Когалым-Ноябрьск произошло ДТП с вахтовым автобусом. В момент происшествия в автобусе находились 11 человек, включая водителя. На месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи из Когалыма. Шесть пострадавших легкой и средней степени тяжести доставлены в Когалымскую городскую больницу", - написал Добровольский.
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ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округКогалым
 
 
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