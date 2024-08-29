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В Югре вахтовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Югре вахтовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.08.2024
В Югре вахтовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Шесть человек пострадали в результате ДТП с вахтовым автобусом на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил глава департамента здравоохранения Югры... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T08:39
2024-08-29T08:39
2024-08-29T09:33
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
когалым
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате ДТП с вахтовым автобусом на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем Telegram-канале."Сегодня в 6.28 (4.28 мск) на 26-м километре трассы Когалым-Ноябрьск произошло ДТП с вахтовым автобусом. В момент происшествия в автобусе находились 11 человек, включая водителя. На месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи из Когалыма. Шесть пострадавших легкой и средней степени тяжести доставлены в Когалымскую городскую больницу", - написал Добровольский.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, когалым
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Когалым
В Югре вахтовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Югре шесть человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом на трассе