https://ria.ru/20240829/dtp-1969116907.html

В Югре вахтовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Югре вахтовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.08.2024

В Югре вахтовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Шесть человек пострадали в результате ДТП с вахтовым автобусом на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил глава департамента здравоохранения Югры... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:39

2024-08-29T08:39

2024-08-29T09:33

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

когалым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969123848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_801f697d07d816f2135b7aa1584dd1f8.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате ДТП с вахтовым автобусом на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем Telegram-канале."Сегодня в 6.28 (4.28 мск) на 26-м километре трассы Когалым-Ноябрьск произошло ДТП с вахтовым автобусом. В момент происшествия в автобусе находились 11 человек, включая водителя. На месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи из Когалыма. Шесть пострадавших легкой и средней степени тяжести доставлены в Когалымскую городскую больницу", - написал Добровольский.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

ханты-мансийский автономный округ

когалым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ханты-мансийский автономный округ, когалым