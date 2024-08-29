https://ria.ru/20240829/dtp-1969104602.html

В Кузбассе инструктор автошколы насмерть сбил женщину

В Кузбассе инструктор автошколы насмерть сбил женщину - РИА Новости, 29.08.2024

В Кузбассе инструктор автошколы насмерть сбил женщину

Инструктор автошколы в городе Новокузнецке Кемеровской области на мотоцикле насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, возбуждено уголовное... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T04:40

2024-08-29T04:40

2024-08-29T04:40

происшествия

новокузнецк

кемеровская область

октябрьский

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КЕМЕРОВО, 29 авг – РИА Новости. Инструктор автошколы в городе Новокузнецке Кемеровской области на мотоцикле насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Авария произошла накануне около 20.30 (16.30 мск) на проспекте Октябрьском в Новокузнецке. На место незамедлительно были направлены сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД. "Предварительно установлено, что 37-летний водитель мотоцикла "Хонда", двигаясь по проспекту Октябрьскому со стороны улицы Циолковского, совершил наезд на 27-летнюю горожанку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Полицейские выяснили, что за рулем мотоцикла находился инструктор местной автошколы", – говорится в сообщении. Отмечается, что с начала года он уже трижды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора. В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Следователем УМВД… по городу Новокузнецку в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы", – говорится в релизе.

https://ria.ru/20240827/dtp-1968863260.html

https://ria.ru/20240827/dtp-1968859593.html

новокузнецк

кемеровская область

октябрьский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новокузнецк, кемеровская область, октябрьский