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В Кузбассе инструктор автошколы насмерть сбил женщину - РИА Новости, 29.08.2024
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04:40 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/dtp-1969104602.html
В Кузбассе инструктор автошколы насмерть сбил женщину
В Кузбассе инструктор автошколы насмерть сбил женщину - РИА Новости, 29.08.2024
В Кузбассе инструктор автошколы насмерть сбил женщину
Инструктор автошколы в городе Новокузнецке Кемеровской области на мотоцикле насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, возбуждено уголовное... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T04:40
2024-08-29T04:40
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
октябрьский
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КЕМЕРОВО, 29 авг – РИА Новости. Инструктор автошколы в городе Новокузнецке Кемеровской области на мотоцикле насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Авария произошла накануне около 20.30 (16.30 мск) на проспекте Октябрьском в Новокузнецке. На место незамедлительно были направлены сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД. "Предварительно установлено, что 37-летний водитель мотоцикла "Хонда", двигаясь по проспекту Октябрьскому со стороны улицы Циолковского, совершил наезд на 27-летнюю горожанку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Полицейские выяснили, что за рулем мотоцикла находился инструктор местной автошколы", – говорится в сообщении. Отмечается, что с начала года он уже трижды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора. В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Следователем УМВД… по городу Новокузнецку в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы", – говорится в релизе.
https://ria.ru/20240827/dtp-1968863260.html
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новокузнецк
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происшествия, новокузнецк, кемеровская область, октябрьский
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Октябрьский
В Кузбассе инструктор автошколы насмерть сбил женщину

В Новокузнецке инструктор автошколы насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 29 авг – РИА Новости. Инструктор автошколы в городе Новокузнецке Кемеровской области на мотоцикле насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла накануне около 20.30 (16.30 мск) на проспекте Октябрьском в Новокузнецке. На место незамедлительно были направлены сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД.
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"Предварительно установлено, что 37-летний водитель мотоцикла "Хонда", двигаясь по проспекту Октябрьскому со стороны улицы Циолковского, совершил наезд на 27-летнюю горожанку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Полицейские выяснили, что за рулем мотоцикла находился инструктор местной автошколы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года он уже трижды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора.
В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"Следователем УМВД… по городу Новокузнецку в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы", – говорится в релизе.
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