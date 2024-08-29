В Кузбассе инструктор автошколы насмерть сбил женщину
В Новокузнецке инструктор автошколы насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 29 авг – РИА Новости. Инструктор автошколы в городе Новокузнецке Кемеровской области на мотоцикле насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла накануне около 20.30 (16.30 мск) на проспекте Октябрьском в Новокузнецке. На место незамедлительно были направлены сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД.
"Предварительно установлено, что 37-летний водитель мотоцикла "Хонда", двигаясь по проспекту Октябрьскому со стороны улицы Циолковского, совершил наезд на 27-летнюю горожанку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Полицейские выяснили, что за рулем мотоцикла находился инструктор местной автошколы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года он уже трижды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора.
В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"Следователем УМВД… по городу Новокузнецку в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы", – говорится в релизе.
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