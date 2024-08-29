В "ГЛОНАСС" рассказали об экспортном потенциале российских технологий
Эксперт: мониторинг дронов в России обрел потенциал для экспорта в страны БРИКС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские технологии в сфере мониторинга полетов беспилотников достигли высокого потенциала для экспорта в страны БРИКС, заявил РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
"Российские технологии связи и навигации для гражданской беспилотной авиации обеспечивают технологический суверенитет и обладают высоким экспортным потенциалом для стран-участниц БРИКС. Пример такого решения - разработанная АО "ГЛОНАСС" технология мониторинга авиабеспилотников при полетах вне зон прямой видимости операторов на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Элементы такого сервиса успешно протестированы этим летом, в частности, на Сахалине, на площадке "Архипелага 2024", а также на Эльбрусе", - сказал он.
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Разрабатываемая совместно с "Платформой НТИ" концепция "Цифрового неба России" и её элемент - гибридная сеть связи на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" - обладают большим потенциалом к применению в дружественных странах, считает эксперт. Для массового использования гражданских беспилотников в любой точке Земли требуется прозрачность и возможность в режиме онлайн видеть данные о находящемся в полёте беспилотнике.
"Гибридную сеть связи мы активно тестируем в регионах и в интересах коммерческих компаний для самых разных целей - грузовой логистики, мониторинга инфраструктурных объектов, сельхозобработки земель", - говорит Райкевич.
Россия существенно продвинулась в разработках технологий в сфере беспилотной авиации и наработала хороший потенциал для их экспорта, особенно в дружественные страны, где данные технологии находятся на разных стадиях зрелости, говорил ранее РИА Новости замгендиректора НИЦ "Аэроскрипт", эксперт рынка НТИ "Аэронет" Андрей Яблоков.