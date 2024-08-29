https://ria.ru/20240829/drony-1969099469.html

В "ГЛОНАСС" рассказали об экспортном потенциале российских технологий

В "ГЛОНАСС" рассказали об экспортном потенциале российских технологий - РИА Новости, 29.08.2024

В "ГЛОНАСС" рассказали об экспортном потенциале российских технологий

Российские технологии в сфере мониторинга полетов беспилотников достигли высокого потенциала для экспорта в страны БРИКС, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T03:04

2024-08-29T03:04

2024-08-29T03:04

экономика

технологии

сахалин

земля

россия

алексей райкевич

брикс

эра-глонасс

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские технологии в сфере мониторинга полетов беспилотников достигли высокого потенциала для экспорта в страны БРИКС, заявил РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Российские технологии связи и навигации для гражданской беспилотной авиации обеспечивают технологический суверенитет и обладают высоким экспортным потенциалом для стран-участниц БРИКС. Пример такого решения - разработанная АО "ГЛОНАСС" технология мониторинга авиабеспилотников при полетах вне зон прямой видимости операторов на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Элементы такого сервиса успешно протестированы этим летом, в частности, на Сахалине, на площадке "Архипелага 2024", а также на Эльбрусе", - сказал он. Разрабатываемая совместно с "Платформой НТИ" концепция "Цифрового неба России" и её элемент - гибридная сеть связи на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" - обладают большим потенциалом к применению в дружественных странах, считает эксперт. Для массового использования гражданских беспилотников в любой точке Земли требуется прозрачность и возможность в режиме онлайн видеть данные о находящемся в полёте беспилотнике. "Гибридную сеть связи мы активно тестируем в регионах и в интересах коммерческих компаний для самых разных целей - грузовой логистики, мониторинга инфраструктурных объектов, сельхозобработки земель", - говорит Райкевич. Россия существенно продвинулась в разработках технологий в сфере беспилотной авиации и наработала хороший потенциал для их экспорта, особенно в дружественные страны, где данные технологии находятся на разных стадиях зрелости, говорил ранее РИА Новости замгендиректора НИЦ "Аэроскрипт", эксперт рынка НТИ "Аэронет" Андрей Яблоков.

https://ria.ru/20240708/dronyilyudi-1955517744.html

https://ria.ru/20240717/sahalin-1960363371.html

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экономика, технологии, сахалин, земля, россия, алексей райкевич, брикс, эра-глонасс