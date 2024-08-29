https://ria.ru/20240829/dnepropetrovsk-1969188790.html
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв - РИА Новости, 29.08.2024
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в пригороде Днепропетровска на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:19
2024-08-29T12:19
2024-08-29T12:31
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в пригороде Днепропетровска на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. "Днепропетровск, сообщают о взрыве в пригороде", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровск, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв
"Зеркало недели": в пригороде Днепропетровска прогремел взрыв
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости.
Взрыв прогремел в четверг в пригороде Днепропетровска на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели
".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
"Днепропетровск, сообщают о взрыве в пригороде", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.