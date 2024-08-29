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Пункты выдачи атрибутики акции "Дети вместо цветов" открылись в регионах РФ - РИА Новости, 29.08.2024
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10:00 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/deti-1968824147.html
Пункты выдачи атрибутики акции "Дети вместо цветов" открылись в регионах РФ
Пункты выдачи атрибутики акции "Дети вместо цветов" открылись в регионах РФ - РИА Новости, 29.08.2024
Пункты выдачи атрибутики акции "Дети вместо цветов" открылись в регионах РФ
В этом году впервые атрибутику акции "Дети вместо цветов" Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" и Детского хосписа "Дом с маяком" можно будет получить РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:00
2024-08-29T10:00
нюта федермессер
россия
общество
билайн
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В этом году впервые атрибутику акции "Дети вместо цветов" Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" и Детского хосписа "Дом с маяком" можно будет получить не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и Нижнем Новгороде, Калуге, Воронеже, Саратове, Краснодаре, Казани и Новосибирске, сообщает пресс-служба билайна, который выступил партнером акции."Мы расширили географию выдачи оригинальной атрибутики участникам акции, чтобы целый ряд регионов тоже смог полноценно присоединиться к акции. Надеемся, в следующим году пополнить список городов для получения мерча акции", – цитирует пресс-служба вице-президента по коммуникациям и устойчивому развитию билайна Софью Иванову.Кроме того, билайн организовал бесплатную горячую линию для желающих принять участие в акции."Дело не только в том, что на сэкономленные от букетов деньги за прошедшие годы были куплены инвалидные коляски или специальное питание для детей, но и в том, что в семьи, где проживают дети с тяжелой инвалидностью, тоже вернулся праздник. 1 сентября и для них стало важным — даже если ребенок не пошел в школу, он все равно стал частью общества, и тысячи других школьников в стране вспомнили о нем и послали ему свое тепло", – приводятся в сообщении слова учредителя фонда "Вера" Нюты Федермессер.В этом году акция "Дети вместо цветов" пройдет уже в 10-й раз. За время ее проведения было собрано более 384 миллионов рублей, а участники акции помогли 9920 семьям с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми по всей России. На собранные деньги фонд "Вера" приобретает оборудование для дыхания (аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и т. д.), специальные коляски и кресла, лекарства и дорогостоящее лечебное питание для неизлечимо больных детей и молодых взрослых в 67 регионах России, а Детский хоспис "Дом с маяком" — для неизлечимо больных детей в Москве и Московской области, говорится в сообщении.
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нюта федермессер, россия, общество, билайн, благотворительность
Нюта Федермессер, Россия, Общество, Билайн, Благотворительность

Пункты выдачи атрибутики акции "Дети вместо цветов" открылись в регионах РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАкция "Дети вместо цветов"
Акция Дети вместо цветов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Акция "Дети вместо цветов" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В этом году впервые атрибутику акции "Дети вместо цветов" Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" и Детского хосписа "Дом с маяком" можно будет получить не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и Нижнем Новгороде, Калуге, Воронеже, Саратове, Краснодаре, Казани и Новосибирске, сообщает пресс-служба билайна, который выступил партнером акции.
"Мы расширили географию выдачи оригинальной атрибутики участникам акции, чтобы целый ряд регионов тоже смог полноценно присоединиться к акции. Надеемся, в следующим году пополнить список городов для получения мерча акции", – цитирует пресс-служба вице-президента по коммуникациям и устойчивому развитию билайна Софью Иванову.
Кроме того, билайн организовал бесплатную горячую линию для желающих принять участие в акции.
"Дело не только в том, что на сэкономленные от букетов деньги за прошедшие годы были куплены инвалидные коляски или специальное питание для детей, но и в том, что в семьи, где проживают дети с тяжелой инвалидностью, тоже вернулся праздник. 1 сентября и для них стало важным — даже если ребенок не пошел в школу, он все равно стал частью общества, и тысячи других школьников в стране вспомнили о нем и послали ему свое тепло", – приводятся в сообщении слова учредителя фонда "Вера" Нюты Федермессер.
В этом году акция "Дети вместо цветов" пройдет уже в 10-й раз. За время ее проведения было собрано более 384 миллионов рублей, а участники акции помогли 9920 семьям с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми по всей России. На собранные деньги фонд "Вера" приобретает оборудование для дыхания (аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и т. д.), специальные коляски и кресла, лекарства и дорогостоящее лечебное питание для неизлечимо больных детей и молодых взрослых в 67 регионах России, а Детский хоспис "Дом с маяком" — для неизлечимо больных детей в Москве и Московской области, говорится в сообщении.
 
Нюта ФедермессерРоссияОбществоБилайнБлаготворительность
 
 
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