Рейтинг@Mail.ru
Десантники отразили атаку дронов ВСУ на Кинбурнскую косу - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/desantniki-1969102405.html
Десантники отразили атаку дронов ВСУ на Кинбурнскую косу
Десантники отразили атаку дронов ВСУ на Кинбурнскую косу - РИА Новости, 29.08.2024
Десантники отразили атаку дронов ВСУ на Кинбурнскую косу
Подразделение воздушно-десантных войск группировки "Днепр" отразило налет украинских FPV-дронов на Кинбурнскую косу, передает наблюдавший за работой бойцов... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T04:02
2024-08-29T04:02
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960287720_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_59af2ea3333615224052977acece6fb9.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 авг - РИА Новости. Подразделение воздушно-десантных войск группировки "Днепр" отразило налет украинских FPV-дронов на Кинбурнскую косу, передает наблюдавший за работой бойцов корреспондент РИА Новости. "Вражеская FPV. В основном такие летают. Именно с зарядами… С помощью дронового ружья и АК-12 возможно сбить ее… В день по 10, по 15, по 20 штук. Разные бывают дни", - рассказал РИА Новости десантник. FPV-дроны противника постоянно пытаются атаковать позиции российских десантников. Большая часть уничтожается средствами РЭБ. Иногда отдельные БПЛА находят лазейки в обороне и ликвидируются непосредственно десантниками с помощью дронобойных ружей, дробовиков и штатного стрелкового вооружения. "Направляешь (ружье "Кентавр") на FPV, он, по всей видимости, теряет сигнал с управлением и с видеосвязью и взлетает вверх. Просто поднимается, и у тебя есть возможность отстреляться или даже уничтожить (его)", - рассказал военнослужащий с позывным "Настроение". Во время беседы с десантниками украинские дроны пытались атаковать их позиции на Кинбурнской косе, но благодаря оперативным и слаженным действиям российских бойцов налет был полностью отражен. Позже десантники продемонстрировали РИА Новости сбитый ими над позициями украинский FPV-дрон.
https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html
https://ria.ru/20240829/oshibka-1969094742.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960287720_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_04281043d17bc3d9df1cc4d8194a0e5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Десантники отразили атаку дронов ВСУ на Кинбурнскую косу

Российские десантники отбили налет украинских FPV-дронов на Кинбурнскую косу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с антидроновым ружьем
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 авг - РИА Новости. Подразделение воздушно-десантных войск группировки "Днепр" отразило налет украинских FPV-дронов на Кинбурнскую косу, передает наблюдавший за работой бойцов корреспондент РИА Новости.
"Вражеская FPV. В основном такие летают. Именно с зарядами… С помощью дронового ружья и АК-12 возможно сбить ее… В день по 10, по 15, по 20 штук. Разные бывают дни", - рассказал РИА Новости десантник.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
"Все рухнет". На Западе сделали неожиданное заявление о ситуации в Донбассе
03:32
FPV-дроны противника постоянно пытаются атаковать позиции российских десантников. Большая часть уничтожается средствами РЭБ. Иногда отдельные БПЛА находят лазейки в обороне и ликвидируются непосредственно десантниками с помощью дронобойных ружей, дробовиков и штатного стрелкового вооружения.
"Направляешь (ружье "Кентавр") на FPV, он, по всей видимости, теряет сигнал с управлением и с видеосвязью и взлетает вверх. Просто поднимается, и у тебя есть возможность отстреляться или даже уничтожить (его)", - рассказал военнослужащий с позывным "Настроение".
Во время беседы с десантниками украинские дроны пытались атаковать их позиции на Кинбурнской косе, но благодаря оперативным и слаженным действиям российских бойцов налет был полностью отражен. Позже десантники продемонстрировали РИА Новости сбитый ими над позициями украинский FPV-дрон.
Сгоревшая военная техника на Украине - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского
01:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала