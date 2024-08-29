https://ria.ru/20240829/desantniki-1969102405.html

Десантники отразили атаку дронов ВСУ на Кинбурнскую косу

Десантники отразили атаку дронов ВСУ на Кинбурнскую косу - РИА Новости, 29.08.2024

Десантники отразили атаку дронов ВСУ на Кинбурнскую косу

Подразделение воздушно-десантных войск группировки "Днепр" отразило налет украинских FPV-дронов на Кинбурнскую косу, передает наблюдавший за работой бойцов... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T04:02

2024-08-29T04:02

2024-08-29T04:02

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 авг - РИА Новости. Подразделение воздушно-десантных войск группировки "Днепр" отразило налет украинских FPV-дронов на Кинбурнскую косу, передает наблюдавший за работой бойцов корреспондент РИА Новости. "Вражеская FPV. В основном такие летают. Именно с зарядами… С помощью дронового ружья и АК-12 возможно сбить ее… В день по 10, по 15, по 20 штук. Разные бывают дни", - рассказал РИА Новости десантник. FPV-дроны противника постоянно пытаются атаковать позиции российских десантников. Большая часть уничтожается средствами РЭБ. Иногда отдельные БПЛА находят лазейки в обороне и ликвидируются непосредственно десантниками с помощью дронобойных ружей, дробовиков и штатного стрелкового вооружения. "Направляешь (ружье "Кентавр") на FPV, он, по всей видимости, теряет сигнал с управлением и с видеосвязью и взлетает вверх. Просто поднимается, и у тебя есть возможность отстреляться или даже уничтожить (его)", - рассказал военнослужащий с позывным "Настроение". Во время беседы с десантниками украинские дроны пытались атаковать их позиции на Кинбурнской косе, но благодаря оперативным и слаженным действиям российских бойцов налет был полностью отражен. Позже десантники продемонстрировали РИА Новости сбитый ими над позициями украинский FPV-дрон.

https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия