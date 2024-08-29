https://ria.ru/20240829/dela-1969098399.html

СК возбудил два дела после обрушения мостов в Приморье

СК возбудил два дела после обрушения мостов в Приморье - РИА Новости, 29.08.2024

СК возбудил два дела после обрушения мостов в Приморье

Следователи возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий сотрудниками Минтранса Приморья, из-за бездействия которых в один день обрушились... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T02:51

2024-08-29T02:51

2024-08-29T09:25

происшествия

россия

приморский край

чугуевский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг — РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий сотрудниками Минтранса Приморья, из-за бездействия которых в один день обрушились два моста в двух районах края, сообщает региональное СУСК России. В Приморье 20 августа прошли сильные ливни. Власти Чугуевского округа сообщили, что в этот день из-за обильных осадков частично обрушился автомобильный мост через реку Соколовка на автомобильной дороге Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка. Позже в этот день краевые власти информировали, что у села Невское провалился мост "под давлением большегруза, вес которого не соответствовал выставленным ограничениям". "Приморским СКР возбуждено два уголовных дела о превышении должностных полномочий лицами из числа сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ответственных за приведение мостовых сооружений в надлежащее техническое состояние и не принявших мер по реконструкции мостов через реку около села Невское и через реку Соколовка в Приморском крае, что привело к их частичному обрушению", — говорится в сообщении. Дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК России "Превышение должностных полномочий". По данным СУСК, в сваях опор моста через реку у села Невское Лесозаводского района разрушился бетон, на дорожном покрытии появились трещины и прогибы. В 2013 году по результатам обследования моста его признали аварийным, но до сих пор ремонт не проводился. Мост через реку Соколовка в Чугуевском районе из-за сквозного разрушения покрытия и искривления профиля проезжей части также находится в аварийном состоянии. В июле 2022 года решением суда на Минтранс Приморья возложена обязанность починить объект в течение двух лет. Кроме того, по данным СУСК, прокуратура и полиция с мая 2021 года по июль 2024-го неоднократно выявляли непринятие мер по ремонту мостов, о чем в адрес Минтранса вносились меры реагирования. Сейчас допрашиваются свидетели, изучается изъятая документация.

https://ria.ru/20240722/delo-1961115267.html

https://ria.ru/20240824/kabardino-balkarija-1968217861.html

https://ria.ru/20240815/gruzovik-1966357752.html

россия

приморский край

чугуевский район

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происшествия, россия, приморский край, чугуевский район, следственный комитет россии (ск рф)