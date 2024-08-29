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СК возбудил два дела после обрушения мостов в Приморье - РИА Новости, 29.08.2024
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02:51 29.08.2024 (обновлено: 09:25 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/dela-1969098399.html
СК возбудил два дела после обрушения мостов в Приморье
СК возбудил два дела после обрушения мостов в Приморье - РИА Новости, 29.08.2024
СК возбудил два дела после обрушения мостов в Приморье
Следователи возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий сотрудниками Минтранса Приморья, из-за бездействия которых в один день обрушились... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T02:51
2024-08-29T09:25
происшествия
россия
приморский край
чугуевский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг — РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий сотрудниками Минтранса Приморья, из-за бездействия которых в один день обрушились два моста в двух районах края, сообщает региональное СУСК России. В Приморье 20 августа прошли сильные ливни. Власти Чугуевского округа сообщили, что в этот день из-за обильных осадков частично обрушился автомобильный мост через реку Соколовка на автомобильной дороге Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка. Позже в этот день краевые власти информировали, что у села Невское провалился мост "под давлением большегруза, вес которого не соответствовал выставленным ограничениям". "Приморским СКР возбуждено два уголовных дела о превышении должностных полномочий лицами из числа сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ответственных за приведение мостовых сооружений в надлежащее техническое состояние и не принявших мер по реконструкции мостов через реку около села Невское и через реку Соколовка в Приморском крае, что привело к их частичному обрушению", — говорится в сообщении. Дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК России "Превышение должностных полномочий". По данным СУСК, в сваях опор моста через реку у села Невское Лесозаводского района разрушился бетон, на дорожном покрытии появились трещины и прогибы. В 2013 году по результатам обследования моста его признали аварийным, но до сих пор ремонт не проводился. Мост через реку Соколовка в Чугуевском районе из-за сквозного разрушения покрытия и искривления профиля проезжей части также находится в аварийном состоянии. В июле 2022 года решением суда на Минтранс Приморья возложена обязанность починить объект в течение двух лет. Кроме того, по данным СУСК, прокуратура и полиция с мая 2021 года по июль 2024-го неоднократно выявляли непринятие мер по ремонту мостов, о чем в адрес Минтранса вносились меры реагирования. Сейчас допрашиваются свидетели, изучается изъятая документация.
https://ria.ru/20240722/delo-1961115267.html
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россия
приморский край
чугуевский район
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происшествия, россия, приморский край, чугуевский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Чугуевский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил два дела после обрушения мостов в Приморье

СК возбудил дела из-за обрушения двух мостов за один день в Приморье

© Фото : Администрация Чугуевского муниципального округа/ВКонтактеЧастичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка в Чугуевском округе Приморья
Частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка в Чугуевском округе Приморья - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Администрация Чугуевского муниципального округа/ВКонтакте
Частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка в Чугуевском округе Приморья. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг — РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий сотрудниками Минтранса Приморья, из-за бездействия которых в один день обрушились два моста в двух районах края, сообщает региональное СУСК России.
В Приморье 20 августа прошли сильные ливни. Власти Чугуевского округа сообщили, что в этот день из-за обильных осадков частично обрушился автомобильный мост через реку Соколовка на автомобильной дороге Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка. Позже в этот день краевые власти информировали, что у села Невское провалился мост "под давлением большегруза, вес которого не соответствовал выставленным ограничениям".
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"Приморским СКР возбуждено два уголовных дела о превышении должностных полномочий лицами из числа сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ответственных за приведение мостовых сооружений в надлежащее техническое состояние и не принявших мер по реконструкции мостов через реку около села Невское и через реку Соколовка в Приморском крае, что привело к их частичному обрушению", — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК России "Превышение должностных полномочий".
По данным СУСК, в сваях опор моста через реку у села Невское Лесозаводского района разрушился бетон, на дорожном покрытии появились трещины и прогибы. В 2013 году по результатам обследования моста его признали аварийным, но до сих пор ремонт не проводился.
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Кроме того, по данным СУСК, прокуратура и полиция с мая 2021 года по июль 2024-го неоднократно выявляли непринятие мер по ремонту мостов, о чем в адрес Минтранса вносились меры реагирования.
Сейчас допрашиваются свидетели, изучается изъятая документация.
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