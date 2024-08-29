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В Москве мужчина угрожал прохожим саблей, чтобы познакомиться с девушкой
В Москве мужчина угрожал прохожим саблей, чтобы познакомиться с девушкой - РИА Новости, 29.08.2024
В Москве мужчина угрожал прохожим саблей, чтобы познакомиться с девушкой
Пьяный мужчина на северо-западе Москвы угрожал прохожим саблей, желая таким образом познакомиться с девушкой, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:39
2024-08-29T10:39
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пьяный мужчина на северо-западе Москвы угрожал прохожим саблей, желая таким образом познакомиться с девушкой, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. "Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения около одного из домов по Пятницкому шоссе, грубо нарушая общественный порядок, подошел к группе граждан и, используя малозначительный повод, неожиданно для них достал из ножен саблю и стал высказывать в их адрес угрозы применения насилия и физической расправы", — рассказали в ведомстве. Молодые люди смогли задержать дебошира и передали его силовикам. Им оказался 56-летний житель района Митино. Как отмечают в прокуратуре, задержанный заявил, что таким образом пытался познакомиться с девушкой. Его привлекли к уголовной ответственности по статье "Хулиганство".
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Подвыпивший мужчина с саблей в Москве
Подвыпивший мужчина с саблей в Москве
2024-08-29T10:39
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происшествия, москва, митино, россия
Происшествия, Москва, Митино, Россия
В Москве мужчина угрожал прохожим саблей, чтобы познакомиться с девушкой
В Москве пьяный мужчина угрожал прохожим саблей, желая познакомиться с девушкой