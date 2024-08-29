https://ria.ru/20240829/deboshir-1969143092.html

В Москве мужчина угрожал прохожим саблей, чтобы познакомиться с девушкой

В Москве мужчина угрожал прохожим саблей, чтобы познакомиться с девушкой - РИА Новости, 29.08.2024

В Москве мужчина угрожал прохожим саблей, чтобы познакомиться с девушкой

Пьяный мужчина на северо-западе Москвы угрожал прохожим саблей, желая таким образом познакомиться с девушкой, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:39

2024-08-29T10:39

2024-08-29T11:20

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пьяный мужчина на северо-западе Москвы угрожал прохожим саблей, желая таким образом познакомиться с девушкой, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. "Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения около одного из домов по Пятницкому шоссе, грубо нарушая общественный порядок, подошел к группе граждан и, используя малозначительный повод, неожиданно для них достал из ножен саблю и стал высказывать в их адрес угрозы применения насилия и физической расправы", — рассказали в ведомстве. Молодые люди смогли задержать дебошира и передали его силовикам. Им оказался 56-летний житель района Митино. Как отмечают в прокуратуре, задержанный заявил, что таким образом пытался познакомиться с девушкой. Его привлекли к уголовной ответственности по статье "Хулиганство".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, митино, россия