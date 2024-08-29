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Боррель признал, что SatCen предоставляет данные по украинскому конфликту - РИА Новости, 29.08.2024
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14:28 29.08.2024 (обновлено: 14:29 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/dannye-1969232177.html
Боррель признал, что SatCen предоставляет данные по украинскому конфликту
Боррель признал, что SatCen предоставляет данные по украинскому конфликту - РИА Новости, 29.08.2024
Боррель признал, что SatCen предоставляет данные по украинскому конфликту
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своей статье, посвященной Спутниковому центру ЕС (SatCen), признал, что хаб предоставляет данные и карты по... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:28
2024-08-29T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
россия
испания
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своей статье, посвященной Спутниковому центру ЕС (SatCen), признал, что хаб предоставляет данные и карты по украинскому конфликту. В четверг перед началом неформального заседания глав МИД стран Евросоюза Боррель также высказался за необходимость снять все ограничения и разрешить Украине использовать поставляемое ей странами ЕС оружие для ударов по территории России. "Полученные здесь разведданные незаменимы для принятия ЕС решений, особенно в моменты кризисов, когда точность и скорость стоят жизни… Он (центр - ред.) предоставляет точные и своевременные анализы с поля боя на Украине", - пишет глава евродипломатии. Боррель добавил, что центр имеет обширный архив снимков с Украины, которые могут также быть использованы для сбора доказательств военных преступлений. Глава евродипломатии также привел и другие примеры использования данных центра, включая отслеживание перемещений населения в секторе Газа, поддержку морской миссии ЕС по защите судов в Красном море от атак хуситов, предоставление данных пограничной службе ЕС Frontex по контрабанде мигрантов и наркотиков. При этом Боррель посетовал, что поставляющие до 90% данных в рамках SatCen коммерческие операторы отдают приоритет клиентам, которые больше платят за доступ к данным или за эксклюзивные права на изображения. Он добавил, что намерен обсудить с главами минобороны стран Евросоюза в пятницу в Брюсселе планы по развитию этого центра на ближайшие пять лет, чтобы оставаться в авангарде геопространственной разведки. Спутниковый центр ЕС (SatCen), находящийся в Испании, представляет собой хаб потока спутниковых данных, поставляемых как коммерческими операторами, включая Airbus, European Space Imaging, так и программой ЕС Copernicus, правительственными спутниками Франции, Германии, Италии, Испании и Люксембурга. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
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в мире, технологии, украина, россия, испания, жозеп боррель, евросоюз, нато, frontex
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Россия, Испания, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО, Frontex
Боррель признал, что SatCen предоставляет данные по украинскому конфликту

Боррель: спутниковый центр ЕС предоставляет информацию по конфликту на Украине

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своей статье, посвященной Спутниковому центру ЕС (SatCen), признал, что хаб предоставляет данные и карты по украинскому конфликту.
В четверг перед началом неформального заседания глав МИД стран Евросоюза Боррель также высказался за необходимость снять все ограничения и разрешить Украине использовать поставляемое ей странами ЕС оружие для ударов по территории России.
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"Полученные здесь разведданные незаменимы для принятия ЕС решений, особенно в моменты кризисов, когда точность и скорость стоят жизни… Он (центр - ред.) предоставляет точные и своевременные анализы с поля боя на Украине", - пишет глава евродипломатии.
Боррель добавил, что центр имеет обширный архив снимков с Украины, которые могут также быть использованы для сбора доказательств военных преступлений. Глава евродипломатии также привел и другие примеры использования данных центра, включая отслеживание перемещений населения в секторе Газа, поддержку морской миссии ЕС по защите судов в Красном море от атак хуситов, предоставление данных пограничной службе ЕС Frontex по контрабанде мигрантов и наркотиков.
При этом Боррель посетовал, что поставляющие до 90% данных в рамках SatCen коммерческие операторы отдают приоритет клиентам, которые больше платят за доступ к данным или за эксклюзивные права на изображения.
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Он добавил, что намерен обсудить с главами минобороны стран Евросоюза в пятницу в Брюсселе планы по развитию этого центра на ближайшие пять лет, чтобы оставаться в авангарде геопространственной разведки.
Спутниковый центр ЕС (SatCen), находящийся в Испании, представляет собой хаб потока спутниковых данных, поставляемых как коммерческими операторами, включая Airbus, European Space Imaging, так и программой ЕС Copernicus, правительственными спутниками Франции, Германии, Италии, Испании и Люксембурга.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаРоссияИспанияЖозеп БоррельЕвросоюзНАТОFrontex
 
 
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