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Чернышенко назвал число обучающихся, идущих в образовательные учреждения - РИА Новости, 29.08.2024
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16:12 29.08.2024 (обновлено: 17:12 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/chernyshenko-1969270930.html
Чернышенко назвал число обучающихся, идущих в образовательные учреждения
Чернышенко назвал число обучающихся, идущих в образовательные учреждения - РИА Новости, 29.08.2024
Чернышенко назвал число обучающихся, идущих в образовательные учреждения
Около 26,8 миллиона школьников и студентов пойдут в образовательные учреждения РФ в новом учебном году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:12
2024-08-29T17:12
дмитрий чернышенко
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социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Около 26,8 миллиона школьников и студентов пойдут в образовательные учреждения РФ в новом учебном году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба. "Мы создали все необходимые условия для комфортного обучения в более чем 80 тысяч образовательных организациях по всей стране. Благодаря этому в новом учебном году за парты сядут около 26,8 миллиона школьников и студентов, из которых почти 1,8 миллиона – первоклассники", – сказал Чернышенко, добавив, что приемная кампания образовательных организаций завершилась в плановом режиме, несмотря на её проведение в непростых условиях, вызванных природными катаклизмами и оперативной обстановкой в некоторых регионах. Вице-премьер напомнил, что в этом году в учебный план возвращается предмет "Труд (технология)", вводится новый – "Основы безопасности и защиты Родины". Для учащихся 5-9 классов будет введен курс внеурочной деятельности "Семьеведение", акцентирующий внимание на традиционных духовно-нравственных и семейных ценностях. Также более 31,5 тысяч советников директоров по воспитанию продолжат свою работу с учениками, получая федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей в месяц.
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дмитрий чернышенко, россия, общество, социальный навигатор, сн_образование
Дмитрий Чернышенко, Россия, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко назвал число обучающихся, идущих в образовательные учреждения

Чернышенко: около 26,8 миллиона обучающихся пойдут в образовательные учреждения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко перед заседанием кабинета министров РФ
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко перед заседанием кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко перед заседанием кабинета министров РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Около 26,8 миллиона школьников и студентов пойдут в образовательные учреждения РФ в новом учебном году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.
"Мы создали все необходимые условия для комфортного обучения в более чем 80 тысяч образовательных организациях по всей стране. Благодаря этому в новом учебном году за парты сядут около 26,8 миллиона школьников и студентов, из которых почти 1,8 миллиона – первоклассники", – сказал Чернышенко, добавив, что приемная кампания образовательных организаций завершилась в плановом режиме, несмотря на её проведение в непростых условиях, вызванных природными катаклизмами и оперативной обстановкой в некоторых регионах.
Вице-премьер напомнил, что в этом году в учебный план возвращается предмет "Труд (технология)", вводится новый – "Основы безопасности и защиты Родины". Для учащихся 5-9 классов будет введен курс внеурочной деятельности "Семьеведение", акцентирующий внимание на традиционных духовно-нравственных и семейных ценностях. Также более 31,5 тысяч советников директоров по воспитанию продолжат свою работу с учениками, получая федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей в месяц.
Дмитрий Чернышенко посетил колледж электроники и вычислительной техники и новое здание лицея №185 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Дмитрий ЧернышенкоРоссияОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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