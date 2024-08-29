https://ria.ru/20240829/chernyshenko-1969270930.html

Чернышенко назвал число обучающихся, идущих в образовательные учреждения

Чернышенко назвал число обучающихся, идущих в образовательные учреждения - РИА Новости, 29.08.2024

Чернышенко назвал число обучающихся, идущих в образовательные учреждения

Около 26,8 миллиона школьников и студентов пойдут в образовательные учреждения РФ в новом учебном году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:12

2024-08-29T16:12

2024-08-29T17:12

дмитрий чернышенко

россия

общество

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969270667_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_4248f336098b70b9a136ff7e3027aef5.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Около 26,8 миллиона школьников и студентов пойдут в образовательные учреждения РФ в новом учебном году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба. "Мы создали все необходимые условия для комфортного обучения в более чем 80 тысяч образовательных организациях по всей стране. Благодаря этому в новом учебном году за парты сядут около 26,8 миллиона школьников и студентов, из которых почти 1,8 миллиона – первоклассники", – сказал Чернышенко, добавив, что приемная кампания образовательных организаций завершилась в плановом режиме, несмотря на её проведение в непростых условиях, вызванных природными катаклизмами и оперативной обстановкой в некоторых регионах. Вице-премьер напомнил, что в этом году в учебный план возвращается предмет "Труд (технология)", вводится новый – "Основы безопасности и защиты Родины". Для учащихся 5-9 классов будет введен курс внеурочной деятельности "Семьеведение", акцентирующий внимание на традиционных духовно-нравственных и семейных ценностях. Также более 31,5 тысяч советников директоров по воспитанию продолжат свою работу с учениками, получая федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей в месяц.

https://ria.ru/20240828/shkoly-1968915643.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий чернышенко, россия, общество, социальный навигатор, сн_образование