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Чернышенко поручил помогать приграничью по оперативным вопросам образования - РИА Новости, 29.08.2024
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16:16 29.08.2024 (обновлено: 17:14 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/chernyshenko--1969272312.html
Чернышенко поручил помогать приграничью по оперативным вопросам образования
Чернышенко поручил помогать приграничью по оперативным вопросам образования - РИА Новости, 29.08.2024
Чернышенко поручил помогать приграничью по оперативным вопросам образования
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил министерству просвещения РФ быть в постоянном контакте с приграничными областями и продолжить помогать в решении их... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:16
2024-08-29T17:14
общество
россия
сергей кравцов
дмитрий чернышенко
социальный навигатор
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил министерству просвещения РФ быть в постоянном контакте с приграничными областями и продолжить помогать в решении их оперативных вопросов по своей теме, сообщила пресс-служба вице-премьера. "Вице-премьер поручил министерству просвещения Российской Федерации быть на постоянном контакте с приграничными регионами и продолжать помогать в решении оперативных вопросов", - говорится в сообщении по итогам совещания с регионами по подготовке системы образования к новому учебному году. Пресс-служба передала слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова, который сообщил, что 2 сентября двери откроют 1,3 тысячи новых школ. Он также поблагодарил коллег из ведомств и субъектов РФ, которые участвовали в подготовке к началу нового учебного года. "В этом году мы впервые апробировали новый механизм мониторинга подготовки к учебному году, проверили все детские сады, школы, колледжи", – отметил Кравцов.
https://ria.ru/20240829/molodezh-1969267603.html
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общество, россия, сергей кравцов, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Дмитрий Чернышенко, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко поручил помогать приграничью по оперативным вопросам образования

Дмитрий Чернышенко поручил помочь приграничью в оперативных вопросах образования

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на заседании кабинета министров
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на заседании кабинета министров - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на заседании кабинета министров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил министерству просвещения РФ быть в постоянном контакте с приграничными областями и продолжить помогать в решении их оперативных вопросов по своей теме, сообщила пресс-служба вице-премьера.
"Вице-премьер поручил министерству просвещения Российской Федерации быть на постоянном контакте с приграничными регионами и продолжать помогать в решении оперативных вопросов", - говорится в сообщении по итогам совещания с регионами по подготовке системы образования к новому учебному году.
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Пресс-служба передала слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова, который сообщил, что 2 сентября двери откроют 1,3 тысячи новых школ. Он также поблагодарил коллег из ведомств и субъектов РФ, которые участвовали в подготовке к началу нового учебного года.
"В этом году мы впервые апробировали новый механизм мониторинга подготовки к учебному году, проверили все детские сады, школы, колледжи", – отметил Кравцов.
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