Чернышенко поручил помогать приграничью по оперативным вопросам образования
Дмитрий Чернышенко поручил помочь приграничью в оперативных вопросах образования
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на заседании кабинета министров
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на заседании кабинета министров
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил министерству просвещения РФ быть в постоянном контакте с приграничными областями и продолжить помогать в решении их оперативных вопросов по своей теме, сообщила пресс-служба вице-премьера.
"Вице-премьер поручил министерству просвещения Российской Федерации быть на постоянном контакте с приграничными регионами и продолжать помогать в решении оперативных вопросов", - говорится в сообщении по итогам совещания с регионами по подготовке системы образования к новому учебному году.
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Пресс-служба передала слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова, который сообщил, что 2 сентября двери откроют 1,3 тысячи новых школ. Он также поблагодарил коллег из ведомств и субъектов РФ, которые участвовали в подготовке к началу нового учебного года.
"В этом году мы впервые апробировали новый механизм мониторинга подготовки к учебному году, проверили все детские сады, школы, колледжи", – отметил Кравцов.
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