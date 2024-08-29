https://ria.ru/20240829/chernyshenko--1969272312.html

Чернышенко поручил помогать приграничью по оперативным вопросам образования

Чернышенко поручил помогать приграничью по оперативным вопросам образования - РИА Новости, 29.08.2024

Чернышенко поручил помогать приграничью по оперативным вопросам образования

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил министерству просвещения РФ быть в постоянном контакте с приграничными областями и продолжить помогать в решении их... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:16

2024-08-29T16:16

2024-08-29T17:14

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил министерству просвещения РФ быть в постоянном контакте с приграничными областями и продолжить помогать в решении их оперативных вопросов по своей теме, сообщила пресс-служба вице-премьера. "Вице-премьер поручил министерству просвещения Российской Федерации быть на постоянном контакте с приграничными регионами и продолжать помогать в решении оперативных вопросов", - говорится в сообщении по итогам совещания с регионами по подготовке системы образования к новому учебному году. Пресс-служба передала слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова, который сообщил, что 2 сентября двери откроют 1,3 тысячи новых школ. Он также поблагодарил коллег из ведомств и субъектов РФ, которые участвовали в подготовке к началу нового учебного года. "В этом году мы впервые апробировали новый механизм мониторинга подготовки к учебному году, проверили все детские сады, школы, колледжи", – отметил Кравцов.

https://ria.ru/20240829/molodezh-1969267603.html

https://ria.ru/20240819/vuzy-1966997226.html

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общество, россия, сергей кравцов, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование