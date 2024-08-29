https://ria.ru/20240829/burya-1969115130.html

На Земле началась новая магнитная буря

На Земле началась новая магнитная буря - РИА Новости, 29.08.2024

На Земле началась новая магнитная буря

Магнитная буря вновь началась на Земле, ее действие прекратится в ближайшие часы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:08

2024-08-29T08:08

2024-08-29T10:04

общество

космос - риа наука

земля

михаил леус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965647215_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_ecbfe1ee4b01a56ba6a50a8442f4ff39.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Магнитная буря вновь началась на Земле, ее действие прекратится в ближайшие часы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Второй день подряд наша планета начинает с магнитной бури. Сегодня, 29 августа, после трех часов ночи по московскому времени, значение индекса Кр, отражающего уровень возмущений геомагнитного поля, превысило отметку в пять единиц, что говорит о начале магнитной бури. В настоящее время ее интенсивность колеблется между слабой и средней, класса G1-G2", — рассказал специалист. Леус добавил, что, согласно прогнозам, более интенсивной магнитная буря не станет.

https://ria.ru/20240828/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, космос - риа наука, земля, михаил леус