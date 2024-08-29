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На Земле началась новая магнитная буря - РИА Новости, 29.08.2024
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08:08 29.08.2024 (обновлено: 10:04 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/burya-1969115130.html
На Земле началась новая магнитная буря
На Земле началась новая магнитная буря - РИА Новости, 29.08.2024
На Земле началась новая магнитная буря
Магнитная буря вновь началась на Земле, ее действие прекратится в ближайшие часы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T08:08
2024-08-29T10:04
общество
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Магнитная буря вновь началась на Земле, ее действие прекратится в ближайшие часы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Второй день подряд наша планета начинает с магнитной бури. Сегодня, 29 августа, после трех часов ночи по московскому времени, значение индекса Кр, отражающего уровень возмущений геомагнитного поля, превысило отметку в пять единиц, что говорит о начале магнитной бури. В настоящее время ее интенсивность колеблется между слабой и средней, класса G1-G2", — рассказал специалист. Леус добавил, что, согласно прогнозам, более интенсивной магнитная буря не станет.
https://ria.ru/20240828/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, космос - риа наука, земля, михаил леус
Общество, Космос - РИА Наука, Земля, Михаил Леус
На Земле началась новая магнитная буря

Синоптик Леус: на Земле началась новая магнитная буря средней интенсивности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Магнитная буря вновь началась на Земле, ее действие прекратится в ближайшие часы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.
"Второй день подряд наша планета начинает с магнитной бури. Сегодня, 29 августа, после трех часов ночи по московскому времени, значение индекса Кр, отражающего уровень возмущений геомагнитного поля, превысило отметку в пять единиц, что говорит о начале магнитной бури. В настоящее время ее интенсивность колеблется между слабой и средней, класса G1-G2", — рассказал специалист.
Леус добавил, что, согласно прогнозам, более интенсивной магнитная буря не станет.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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